Ana Rosa Quintana y otras famosas que han sido madres pasados los 40

El primer riesgo

Carlota Corredera

Aunque la presentadora gallega aprovechó la ocasión para reivindicar el derecho de las mujeres a ser madres a cualquier edad, a la edad que ellas puedan o deseen, sacó a la luz otro obstáculo que todas ellas se encuentran cuando quieren serlo, salvo casos ocasionales como el de la citada Ana Rosa Quintana: «En este país penaliza ser madre laboralmente, cuando deje de penalizar ser madre empezaremos a tener hijos antes. El reloj biológico no está equiparado al reloj social, claro que las mujeres no queremos tener que esperar para ser madres, pero en ocasiones no tenemos otra opción».