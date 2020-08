Ana Soria habla por primera vez en televisión tras las últimas y fuertes acusaciones: «Solo quiero ser feliz»

Enrique Ponce y Ana Soria se han convertido sin ninguna duda en una de las parejas del verano desde que se supo del divorcio del torero con Paloma Cuevas. Desde que se dio a conocer públicamente su relación, ambos han sido objeto de muchos rumores y especulaciones tanto sobre el comienzo de su romance como de los planes de futuro a corto plazo que tendrían. Aunque ambos los han ido desmintiendo a cuenta gotas, la última información acerca de la joven que llegó a la redacción de ‘Sálvame’ ha hecho que decida intervenir en directo por primera vez desde que se ha convertido en un personaje público.

Los hechos no eran otros que unas acusaciones de falta de higiene por parte de un arrendador de su piso de estudiante en Granada. «Ana Soria estuvo alquilada en piso durante un año y tuve que contratar a una empresa de limpieza. Lo vi yo y lo olí yo. Los vecinos se quejaban», decía esta persona acompañando sus declaraciones de unas fotografías de un piso en condiciones insalubres. Acto seguido, Rafa Mora se ponía en contacto con Ana Soria que decidía desmentirlo todo de viva voz.

«Pido un poco de intimidad»

«Voy a hablar muy poco porque no quiero entrar en estas cosas y menos en estas tonterías. No se le puede dar credibilidad al primero que llega«, decía en un tono entre cansada y disgustada por lo que acababa de escuchar. «Por ese piso de alquiler habrá pasado muchísima gente. Yo sí he vivido en ese piso con una amiga, pero después de un año entramos en un colegio mayor«. La joven aseguraba estar perpleja por tener que justificar de esta forma su nivel de higiene personal: «Yo no tengo que justificar si soy higiénica o no, la gente que crea lo que quiera. Pero el que haya mandado esa foto, si puede lo demuestre con fechas».

Ana Soria desmintió en directo lo que se estaba diciendo de ella | Foto: Telecinco.es

Poco a poco aquella llamada de teléfono se fue convirtiendo en una pequeña entrevista en directo a medida que los colaboradores se iban acercando al teléfono de Rafa Mora, pero Ana Soria intentaba echar balones fuera de la forma más discreta posible. «Pido un poco de intimidad«, decía al ser preguntada por Enrique Ponce: «A él le afecta y yo no puedo estar todos los días recibiendo llamadas por cada cosa que se inventan y que dicen de mí».

La joven asegura que poco a poco se va acostumbrando a estar siempre en boca de todos: «Me voy acostumbrando y aprendiendo a relativizar», asegura siendo consciente de que es lo mejor para ella: «Yo solo quiero ser feliz y vivir mi vida. Ya pasará«. Pero las preguntas de los colaboradores no cesaron aprovechando la tesitura y María Patiño no dudó en preguntar acerca de los supuestos planes de boda que se decía que tenían: «De momento estamos viviendo el noviazgo«, asegura descartando cualquier idea de pasar por el altar (al menos de momento).

Ana Soria y Enrique Ponce posando muy acaramelados

Donde tiene muy claro Ana Soria que no quiere entrar es en temas sobre la anterior relación del torero con Paloma Cuevas y no duda en contar de raíz cualquiera ocasión de pronunciarse sobre ella. «Yo no la conozco, no he hablado con ella nunca«, y zanja: «Respetadlo, es la vida personal de cada uno y no todo lo que se dice es cierto. No me pongáis en más aprietos«. En cambio, de quien si se ha querido defender es de su exnovio, quien reconoció que era conocedor de que la relación de Ana Soria con Enrique Ponce había empezado mucho antes de lo que se decía ya que cuando estaban juntos ella ya hablaba con un torero: «A lo mejor era otro torero y era una amistad y sería mayor que yo sin más«.

«Te amo más que a mi vida»

Y mientras que en televisión Ana Soria intentó apagar todos los fuegos que intentar reducir a cenizas su relación con el torero, en las redes sociales ambos demuestran que están más enamorados que nunca y así lo intentan demostrar. Fue la joven la que compartió una fotografía junto a Ponce en una actitud muy cariñosa acompañada de un bonito texto en la que grita lo que siente por él a los cuatro vientos: «El corazón más noble que he conocido nunca. Te quiero (más que ayer y menos que mañana)«. Por supuesto, su pareja no ha dudado en responder públicamente este auténtico grito al amor: «¡Te amo más que a mi vida! Forever!«, escribía él.