Ana Torroja: los dos regalos con los que termina el año

Desde Raphael, Alaska y muchos más acompañan a Ana Torroja en su especial…

> Seguro que si te decimos temas como Hijo de la luna, Hoy no me puedo levantar, Duele el amor y muchos más los hemos cantado alguna vez que otra. Sin embargo, Ana Torroja no está sola en este especial, le acompañan grandes amigos y artista de renombre como Raphael, Malú, Pablo López, Miss Cafeína, Alaska, Ana Mena, Rozalén o Pablo Alborán.

La que fuera vocalista de Mecano ocupa esta noche tan especial que ya han amenizado otros como por ejemplo el mismísimo Raphael. Se trata sin duda de todo un regalazo y también, todo un reconocimiento a la carrera de Ana Torroja.

