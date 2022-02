Anabel Pantoja decide divorciarse tras cuatro meses de matrimonio

Se acabó, que cantara la inmensa María Jiménez. Anabel Pantoja cumplía el sueño de su vida de casarse y en menos de 150 días todo ha saltado por los aires.

Se acabó, que cantara la inmensa María Jiménez. Anabel Pantoja cumplía el sueño de su vida de casarse y en menos de 150 días todo ha saltado por los aires. Según la afectada, antes de Supervivientes hubo una crisis y Omar ha cambiado de actitud en estos últimos tiempos.

Él dice estar bien y tener la conciencia tranquila. Ella se apunta al drama y a la vaciedad con la que lleva llenando su vaso, y su cartera, desde que saltó a la fama. «Después de cuatro años de pareja, una de las personas se puede desgastar y no tiene por qué haber una tercera persona» comenta acusándose.

Como bien le indicaba Matamoros, le pueden dar más palos que al tambor de un circo (entiéndase la expresión). Ella indica que no ha sido infiel, los vecinos están intentando ganar dinero y nadie dice nada. Kiko le indicaba que «No sé si Anabel casa en su nuevo mundo, en su nuevo círculo, en sus nuevas amistades. Mi consejo es que no confíe demasiado en gente que posiblemente no haya una base sólida para darle determinada confianza».

Al parecer, algunas influencers tienen claro que Anabel no va a encajar ahí y que los rumores de infidelidad arrecian. Todo parece indicar que aquí hay lío y del bueno. Anabel se asegura facturar durante un tiempo y luego ya veremos. Habrá que ver si Omar no termina por contar la verdad del cuento o qué tipo de acuerdo tendrán entre ambos. Sea como sea, siempre se puede vender una reconciliación y evitar comer de lo que se publica en Instagram. El tiempo será el que nos aclare semejante duda.

