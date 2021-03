Anabel Pantoja defiende a su novio de las críticas de Kiko Hernández

Kiko Hernández comentaba ayer que Omar Sánchez, alias «El negro», no duraría ni una semana en Supervivientes. Anabel respondió.

Kiko Hernández comentaba ayer que Omar Sánchez, alias «El negro», no duraría ni una semana en Supervivientes. Anabel respondió entrando en directo por teléfono para defender a su novio.

Hernández también indicaba que Omar es una «seta» y que ojalá se enamorase de otra e hiciera edredoning con Marta López. Semejantes declaraciones tuvieron una respuesta de lo más clara por parte de Anabel.

«Me alegro Kiko saber de ti. Una cosa que yo os estaba oyendo… pero estoy de acuerdo que una vez que estas ahí puedes experimentar muchas cosas.. a lo mejor viene y ni con novio ni con novia.. se quiere ir al Tíbet.. Yo quiero que viva su experiencia, que gane si puede, pero yo lo estaré esperando» indicaba.

«Yo no le voy a dar consejos. ¿qué consejos le voy a dar yo? Yo no le he dado consejos pero gente que ha estado ahí de mi entorno, sí que le ha dado consejos. Pero cuando llegues ahí, eres tú. Pasarán hambre, estarán en pésimas condiciones y ellos tendrán que luchar hasta el final», asegura la que fuera colaboradora de televisión».

«A mí lo único que me preocupa, fuera de bromas, es que el esté mal o se venga abajo. Que si tiene que pasar lo que tiene que pasar pues nada…me enteraré por la tele» comentaba.«Yo esto no lo sabía, sinceramente. Sabéis como es esto… a veces cuentan contigo, otras no… a mí esto me ha venid por sorpresa. Él me lo ha pedido, y es mi futuro marido y yo lo voy hacer. Voy a estar al pie del cañón como he estado con mi familia».

Sentenciaba de su primo Kiko Rivera que «Hay cosas que me pueden doler mas y otras menos, pero ahora mismo estoy en un estado como el de Andorra.. ahora mismo lo único que me importa es estar bien yo, mi chico que se va a Supervivientes y nada, que cada uno le vaya bien la vida y que todo esté bien. Yo lo único que le deseo es que Kiko esté bien». Esperamos tus comentarios al respecto de estas declaraciones.

