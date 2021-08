Anabel Pantoja deja atrás el drama y disfruta de Ibiza con «el negro»

Anabel Pantoja se merece unas (otras) vacaciones. Lleva unos meses siendo el punto de mira de todos, tanto para bien como para mal. La influencer, que acaba de estrenar el documental Anabel al desnudo, ha comenzado hoy su descanso en Ibiza con su futuro marido, Omar Sánchez.

El drama del documental

>Tras la emisión, Anabel Pantoja ha sabido sacar cosas positivas, antes de que se emitiese Anabel al desnudo, la sobrínisima estaba muy nerviosa. No paraba de repetir la frase “documental no autorizado”. Y es que la influencer podría esperarse lo peor viniendo de los productores de su programa. Sin embargo, luego no fue tan malo y la propia Anabel terminó la tarde del miércoles feliz y aprendiendo cosas.

Pese a que durante los últimos días estuvieron preparando a la joven Pantoja para que se temiera lo peor, nada más lejos de la realidad. Anabel al desnudo fue una sola pieza de 20 minutos en la que varios expertos de diferentes áreas desde televisión a la psicología… analizaron la evolución de Anabel desde que puso un pie en televisión ahora ya 10 años. Todos ellos coincidiendo en señalar en los aspectos más positivos de la Pantoja.

En general, todos ellos apuntaron en las mismas direcciones. Destacaban la mejor arma de Anabel Pantoja: su naturalidad y su cercanía. Sobre todo en Instagram, donde se ha convertido en una de las grandes influencers de tira nacional. “Es una persona con una honestidad emocional brutal”, apuntaba uno de los expertos. “Tiene eso tan indefinible que llamamos carisma”, apuntaba otra.

“Tengo que darle las gracias al programa porque a mí esto me sirve para bien. Aunque me digan algunas cosas malas, me sirven para mejorar” concluía Anabel. Pero, después del drama previo a la emisión, no nos extraña que necesite unos días de desconexión.

Las vacaciones antes de la boda

>Estamos a la espera de conocer más detalles de cómo será el día de su boda el próximo mes de septiembre. Pero Anabel y Omar han decidido disfrutar de unos días de descanso y desconexión en los que recargar pilas para la próxima temporada.

Disfrutando de sus primeras horas en la isla de Ibiza, Anabel y Omar aprovecharon la ocasión para tomar el sol en la piscina del hotel en el que están hospedados con todas las comodidades. Y no nos extraña porque después de las incomodidades de Omar en Supervivientes y de las vacaciones de influencer que se ha pegado Anabel… es lo menos que esperábamos de la pareja. Demostrando que entre ellos existe una maravillosa complicidad, la pareja compartió confidencias durante toda la jornada mientras disfrutaban de un agradable baño en la piscina.

Sin olvidarse también del descanso, Anabel aprovechó para echarse la siesta en una de las hamacas de la piscina en la que aprovechó para dormir durante algunas horas mientras su chico descansaba también a pocos metros.

Presumiendo de cuerpo en traje de baño, Anabel volvió a demostrar que es una de las mejores embajadoras de sus trajes de baño. Y es que la prima de Kiko Rivera lució uno de sus modelos en color marrón, con el que ya la hemos visto, pero la sienta de maravilla.