Anabel Pantoja denuncia al médico que le atendió en urgencias

Anabel Pantoja ha decidido denunciar el, según ella, vejatorio trato recibido por parte del médico de urgencias que le atendió hace unos días. Por lo visto, la mayoría de invitados a su boda tiene problemas en la garganta debido a las bajas temperaturas y a la espantosa borrachera que cogieron.

Pues bien, la antedicha comentaba en un vídeo en su perfil de Instagram que «No me hubiera gustado hacer esto porque respeto a las personas, pero claro, una tiene un tope. Tengo muy mala cara. Como sabéis, hace dos días acudí al hospital, nada grave, solo un dolor de garganta que tenemos todos los invitados a la boda por el relente, de los gritos, de lo que fuera… Tenía una placa y me recetó antibiótico. No me hizo nada, pero he ido a peor, he empezado con mucosidad, más tos, he llegado a vomitar por las propias arcadas que me provocaba la tos».

«He llegado a urgencias y como siempre, las chicas de recepción, me han atendido muy bien. Llega el momento en el que entro con el médico, bueno, el señor, por llamarlo de alguna manera», explica desvelando incluso su nombre con apellidos. «Es un trabajador de urgencias que no me ha tratado bien. Me ha examinado un palito de madera de lejos, no me ha tomado la temperatura, no me ha hecho la prueba del Covid, que no pasa nada porque me la hizo dos días, pero con los síntomas que tengo, me la podría haber hecho».

«Al recetarme el antibiótico la otra médico, me dice que no puede volver a recetármelo. Le he pedido que me recete algún pinchazo. Me ha dicho que no puede, que me tome un Frenadol. Si vengo es porque estoy peor, no me ha dado ninguna solución. Me ha dicho que yo no puedo obligarle a nada. Yo le he dicho que ella no estaba diciéndole nada. Le he comentado simplemente lo que me hacen cuando voy a urgencias a Sevilla o Madrid».

«Me ha querido recetar Frenadol. Le he dicho que se ahorre el papelito, he puesto una hoja de reclamaciones con todos mis datos. Este médico ha sido una persona que no me ha querido solucionar mi problema con la garganta. Ha visto que estoy bien, pero cuando me de el ataque de tos voy a grabarme para que me veáis. Esto es la sanidad privada, porque me da mucha pena porque en este hospital me operaron. Me ha dado vergüenza, ahora tengo que buscarme otro hospital. Tengo ahora muchas cosas que hacer y tengo que estar al 100%». Te pillé, que suele decirse. ¿Sabrá ya lo que le espera a partir del lunes y por eso dice que tiene muchas cosas que hacer? Seguiremos informando.

