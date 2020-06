Anabel Pantoja desmiente que se embolse 20.000 euros al mes por sus redes sociales: «Ojalá»

Anabel Pantoja se ha convertido en la influencer revelación del confinamiento con sus directos y sus vídeos a través de Instagram, donde hacía deporte, baila o se divertía junto a su prometido Omar. Unas publicaciones, además de las diferentes promociones que realizar, que le podrían haber generado un importante volumen de ingresos.

Así lo ha manifestó María Patiño, que aseguró en ‘Sálvame’ que podría llegar a ganar 20.000 euros al mes. Ante la sorpresa y la negativa de sus compañeros, la preiodista insistía en que el mes que menos gana por sus publicaciones en redes sociales son 4.000 euros. Unas cifras que, sin entrar en detalles, ha querido aclarar la propia Anabel Pantoja.

Anabel Pantoja aclarando lo que cobra por sus publicaciones / Telecinco.es

En conexión desde Gran Canaria, la colaboradora ha desmentido que gane 20.000 euros al mes: «Ojalá, ni sí ni no», aseguraba explicando que ella trabaja con una agencia, «no hablo con nadie de tarifas ni de precios», y que está feliz con todas las marcas con las que colabora: «No paro de trabajar, eso es un hecho«.

Anabel Pantoja: «Si me contratan es porque les funciono»

En ese debate sobre el dinero también ha entrado el hecho de que las marcas con las que colabora y que patrocina Anabel Pantoja no sean ‘de primer nivel’ «porque se supone que no tienes la categoría de otras personas», explicaba Patiño.

Anabel feliz por sus publicaciones en Instagram / Telecinco.es

«Gracias por lo que me dijiste del perfil real. Yo no considero que sean de perfil bajo o no, yo considero que cada uno tiene su público. Me han dado la oportunidad de hacer tres años bañadores y mi colección de joyas. Si me contratan es porque les funciono«, contestaba la colaboradora, feliz por todas las puertas que se le están abriendo en el mundo de las redes sociales.