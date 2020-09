Anabel Pantoja desvela en ‘Sálvame’ los ingresos de su prima Chabelita

Anabel Pantoja siempre tiene que hacer frente a las polémicas protagonizadas por sus primos Kiko Rivera y Chabelita Pantoja. Después de comentar las palabras del Dj hablando de su situación económica, ahora la colaboradora de ‘Sálvame’ ha contestado a algunas preguntas sobre su prima y… quizá se ha ido un poco de la lengua.

En sus últimas intervenciones en ‘El Programa del Verano’, Isa P. ha hablado de cómo lleva los preparativos de su boda con Asraf, aunque asegura que todavía no hay pedida de mano oficial, o de lo bien que marcha ahora las cosas a nivel familiar. Un tema que también ha tratado su prima, que también ha contado de dónde provienen sus ingresos.

Anabel escuchando las palabras de su prima / Telecinco.es

«No he hablado con mi prima de que se casa, no me ha dicho ‘me caso’, no sé si lo harán con invitados, sin invitados…«, decía la colaboradora, comentando que quizá la pareja quiera hacer algo íntimo y luego lo cuenten como lo hizo en su día María Patiño. Asimismo también confesó que había prejuzgado a Asraf empujada por las anteriores parejas de Chabelita, algo de lo que ahora se arrepiente: «Le conocí y vi que era de otra manera. Tuve ese error con él y al final este chico le está dando al felicidad a mi prima».

Anabel Pantoja: «Mi prima sabe administrarse muy bien»

Hasta ahí todo muy bien y todo muy cordial. Pero lo que quizá ya no le haya hecho tanta gracia sea el hecho de que haya contestado a la pregunta de sus compañeros sobre los ingresos con los que sostiene la vida que lleva. Asegurando que su prima es como una «hormiguita» puesto que es muy ahorradora y sabe administrarse «muy bien», ha comentado el origen de sus ingresos.

Anabel Pantoja hablando de su prima Chabelita en ‘Sálvame’ / Telecinco.es

Así, además de sus colaboraciones en ‘El Programa de Ana Rosa’, «tiene sus cosas en Instagram de publicidad«, así como ingresos de los formatos de televisión en los que ha participado y de las exclusivas que vende cada cierto tiempo. Asimismo, Anabel Pantoja ha explicado que Chabelita Pantoja y Asraf se han instalado en El Puerto de Santa María y allí comenzarán el nuevo curso y seguro que muy pronto desvelarán esa sorpresa que estaban preparando para septiembre y que la colaboradora asegura desconocer.