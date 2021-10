Anabel Pantoja e Isa Pantoja reaccionan contra Teresa Rivera

Las verdades que contó Teresa Rivera según el polígrafo han provocado la ira de las primas que no dudan en reaccionar contra la tía de Kiko Rivera.

Las verdades que contó Teresa Rivera según el polígrafo han provocado la ira de las primas que no dudan en reaccionar contra la tía de Kiko Rivera. Decía Anabel que «37 años después inventándote lo que vende, lo que te compran. Eres lo peor que podría imaginarme como persona (…) Mala persona, mala hermana, mal ser».

«Todo el dinero que ganes ojalá que lo tengas que gastar en abogados». Su tía lo hizo, pero no hubo suerte. Sin embargo, es Isa hija de la afectada, la que ha reaccionado al respecto y sin tanto folclore y pose de cara a la galería.

«Me habéis comentado mucho sobre el ‘Polideluxe’ y si se llegarán a tomar las acciones pertinentes por decir semejantes barbaridades. Eso lo desconozco pero en cuanto a mí respecta, me parece un despropósito y ahí me quedo» decía en Twitter con su habitual alegría.

Lo que no está tan claro es si se demandará o no y a quién. Pensar que Teresa no tiene pruebas o documentos es totalmente cierto, pero quizá la persona con la que presuntamente fue infiel Isabel siga viva y se podría liar. Por lo demás, Teresa no habría hablado de no haber sido invitada y pagada. ¿Se denunciará a la productora?

Lío tenemos en el horizonte. Uno más. Igual, en la próxima exclusiva se comenta este tema para hacer algo de caja que nunca está de más. Todo sea por estar en el candelero, aunque sea a base de polémicas con décadas de antigüedad. ¿No se trata de eso?

Curiosidades Televisión #anabel pantoja #Isa Pantoja #Teresa Rivera