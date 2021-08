Anabel Pantoja: ecologistas impiden su boda en La Graciosa

Anabel Pantoja está que tiembla… Su boda pende de un hilo. El enlace civil de la influencer y Omar Sánchez está dando mucho de qué hablar. Pero, ¿qué ha pasado ahora? Lo último es muy grave y puede impedir la celebración del casamiento. Sigue leyendo para enterarte de todos los detalles.

Aunque queda muy poco para que se celebre el tan esperado día, la colaboradora no deja de escuchar críticas de sus compañeros que le hacen estallar en directo y defender lo que es suyo.

Anabel Pantoja, fuera de sí al ver que pueden impedir su boda

El programa ha emitido esta tarde una reflexión de un ecologista. Este le ha pedido a Anabel Pantoja que no se case en La Graciosa. Y todo porque afecta al medioambiente al hacerlo en una playa y ella… no ha podido más con la presión y ha explotado: «Estoy hasta el moño, llevo cuatro días con mi boda«.

La prima de Kiko Rivera no puede más. incluso Carlota Corredera le ha dado un toque porque estaba perdiendo los nervios y la compostura soltando frases y palabras que no están permitidas en este horario televisivo.

Sin embargo, aunque ha intentado controlarse, no ha podido seguir de lo más disgustada. Está siendo para ella el disgusto del siglo: «Lo que me estáis haciendo vosotros es de traca. Pero no importa, solo me quedan ‘cuatro días’».

Responde taxativamente a los ecologistas que impiden su boda en La Graciosa

Anabel le ha explicado a Carlota que: «He pedido el permiso que hay que pedir para que se celebre la boda y me lo han concedido. Yo he hecho todas las cosas bien, he pedido todas las cosas que hay que pedir».

Por supuesto, ha asegurado que la playa quedará limpia: «Yo soy muy limpia. Hay personas contratadas para que eso quede igual que antes. Aunque tenga dos seguidores doy ejemplo. Eso va a ser bonito y vamos a pasarlo bien… Y al día siguiente vamos a hacer como si no hubiese pasado nada».

La colaboradora se ha terminado levantando de su sitio y se ha quejado de que el programa lleve hablando cuatro días de su boda y siempre en términos negativos: «Ya estoy cansada de que me organicéis la puñetera boda». «¡Que no es vuestra, es mío!» chillaba. Y dejaba muy claro: «Si por lo que sea viene el alcalde o quien sea y me dice que me vaya al polideportivo, pues me voy al polideportivo…».

La prima de Isa Pi también ha denunciado que antes de su boda se han celebrado muchas antes allí. Además ha querido dejar muy claro que los vecinos de la isla. Estos le han dado su opinión más que favorable en cuanto a que se case en la isla.

La novia de Omar Suárez, indignada porque todos se casan en El Caribe y ella promociona España

La futura señora de Omar Sánchez, no puede por estar más indignada porque «todos los famosos se casan en El Caribe» y ella promociona España: «No me hace falta casarme fuera».

¿Conseguirán los ecologistas impedir que la de Sálvame y El Negro no se casen en una de las playas de aguas más preciadas y arena más blanca?