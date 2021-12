Anabel Pantoja: el plan navideño con el que esquiva la aparición de Kiko Rivera

Con la llegada del mes de diciembre, decenas de celebs han hecho las maletas para disfrutar de un puente en compañía de sus seres queridos. Este ha sido el caso de Anabel Pantoja, que pese a pasar gran parte de su tiempo en Gran Canaria, no olvida sus raíces y siempre que puede vuelve a Sevilla. En esta ocasión, la influencer ha viajado hasta la capital andaluza para sorprender a su madre por su 60 cumpleaños. Unos días de lo más ajetreados en los que la sobrina de Isabel Pantoja ha visitado Cantora, se ha reencontrado con Irene Rosales y ha quedado con algunos amigos entre los que estaba Belén Esteban.

Aunque la colaboradora de Sálvame se trasladó hasta la ciudad hispalense para estar junto a Eugenia Martínez de Irujo en su cumpleaños, también tuvo tiempo de organizar una fiesta junto a su excompañera de plató. Ha sido durante el día de hoy cuando Belén y Anabel se han dejado ver a través de sus redes sociales disfrutando de las vísperas navideñas a golpe de villancicos, flamenco y mucha marcha.

Pese a que la esposa de Omar Sánchez intenta mostrar tal y como es su día a día a su más de millón y medio de seguidores en Instagram, en todo lo relacionado con la familia prefiere mantenerse al margen y que sea el paso del tiempo el que hable por sí solo. Por este motivo, no habíamos podido saber nada de cómo habían ido esos reencuentros familiares en Sevilla, aunque Kiko Rivera fue quien desveló algunos detalles sobre la visita de Anabel a Castilleja de la Cuesta. En medio de la polémica entre primos por las durísimas críticas que recibió la sobrina de Pantoja al celebrar su boda dos días después del fallecimiento de doña Ana, la relación entre ambos estaba más tensa que nunca. Aún así, la prima de Isa Pi no desaprovechó la oportunidad de acudir hasta el domicilio de su primo para ver a sus hijas sin importarle qué opinaría el DJ.

Desde que diera comienzo su particular guerra, Anabel y Kiko no habían estado tan cerca. Y aunque Irene Rosales confirmó que agradeció la excolaboradora de Sálvame, lo cierto es que el esperadísimo reencuentro entre primos no se habría producido. Así lo contaba el cantante durante su pasada intervención en Viva la vida, asegurando que él había permanecido en su habitación atendiendo a su plataforma de Twitch mientras que su prima y su esposa charlaban en el salón. Ni la sobrina ni el hijo de Pantoja quisieron dar su brazo a torcer y protagonizar ese primer acercamiento, algo por lo que el propio Kiko se consideraba un tanto “cabezón”.

De momento, la relación entre la influencer y el intérprete de Así soy yo sigue en el mismo punto y por su parte, Anabel prefiere hacer caso omiso a toda clase de rumores y polémicas dando continuidad a su trayectoria como creadora de contenido. Entre tanto, el hijo de Paquirri también sigue sumergido en sus proyectos musicales y atendiendo a compromisos televisivos como el que tendrá lugar esta misma noche en Telecinco, ya que Rivera y Jesús Calleja se sumergen en una aventura en Nepal para uno de los episodios de Planeta Calleja.