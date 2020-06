Anabel Pantoja en Semana: «me gustaría que Omar fuera como Charly, marido de Lydia Lozano»

Anabel Pantoja comenta en Semana cómo le gustaría que fuera su novio Omar en lo que respecta a mantener su privacidad.

Anabel Pantoja comenta en Semana cómo le gustaría que fuera su novio Omar en lo que respecta a mantener su privacidad. La joven indica que le dio bastante miedo comenzar a exponer públicamente a su pareja al inicio de la relación.

Tras haber dejado su Sevilla natal para instalarse en Gran Canaria, Anabel ha sido protagonista del confinamiento gracias a fotos en Instagram y a unas tablas de gimnasia tan divertidas como efectivas.

«Menos mal que el confinamiento me pilló aquí, en Pozo Izquierdo (Gran Canaria). Si me llega a coger en Sevilla, en mi piso de 50 metro cuadrados…Por fin la gente ha sabido cómo soy yo. A los que me echaron de GH les digo: os fastidiais, porque al final he conseguido que se me conozca» comenta.

«Espero que sea como Charly, el marido de Lydia Lozano, que todo el mundo sabe que existe, pero no es famoso» añade.Comenta que está muy enamorada indicando que «Es esa persona con la que quiero hacerlo todo. Es mi proyecto de vida».

«La sobreexposición pública la lleva bien, enseguida supo que todo esto era inevitable. Yo al principio traté de mantenerlo al margen, pero en ‘Sálvame’ ya bromeaban con el tema y sabía que los periodistas, que sois como el CNI, daríais con él» sentencia.

Esperemos que su aplazado enlace matrimonial se celebre en cuanto se pueda y que sean muy felices. Abrimos las líneas de debate para que nos permitas conocer tu opinión al respecto de esta pareja joven con todo el futuro por delante.

Vía | Semana

Curiosidades Parejas Televisión #anabel pantoja