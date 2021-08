Anabel Pantoja, en shock tras conocer que tendrá su propia serie documental

Tras el éxito de ‘Rocío, contar la verdad para seguir viva’, Telecinco se dio cuenta de que los programas centrados en personajes del corazón son todo un éxito, tal y como volvió a demostrarse en el especial ‘Ahora, Olga’. Pero para no agotar a los personajes, la cadena parece haber puesto su punto de mira en otro rostro muy conocido que, además, también tiene mucho que ver con una artista nacional: Anabel Pantoja. La sobrina de Isabel Pantoja es una de las personas más cercanas a la tonadillera y también a los focos, de ahí que su testimonio sea siempre tan esperado. Quizás por eso, Telecinco ha decidido convertirla en la protagonista de su nueva serie documental, una noticia que la sevillana no se ha tomado demasiado bien.

Quizás el problema ha sido la advertencia que le ha hecho Kiko Hernández tras desvelarle la existencia del programa, «el documental va a despertar la ira de tu familia», le ha dicho, haciendo que la colaboradora rompiera a llorar y perdiera la ilusión por ‘Anabel, al desnudo’, como se titulará el espacio centrado en su nombre.

Desde hace varias semanas, unos miembros del equipo del programa están trabajando en recopilar información, testimonios y vídeos sobre la empresaria para crear un documental centrado en su vida. «No he hecho una docuserie como Rocío Carrasco. Esta mañana me ha recogido un coche porque me han dicho que había que grabar unas imágenes para la temporada que viene del programa. He querido indagar pero nadie me ha explicado nada. Me han dicho que iba a ser bonito, de cara al programa… He colaborado, me lo he pasado muy bien con el equipo, pero… Me han dicho que todo iba a ir bien e iba a ser bonito. Pero si a mí me vais a tirar mi imagen por los suelos, me levanto de este plató y no vuelvo a entrar», ha dicho muy seria tras guardar silencio durante unos instantes.

Pero Kiko Hernández no ha tardado en tranquilizarla, explicándole que al decir aquello de la ira estaba intentado hacer un símil con la película ‘Eva, al desnudo’, que cuenta cómo una ‘actriz’ secundaria acaba desplazando a la principal, ahora que ella habría hecho con su propia tía. Mientras que la tonadillera sigue guardando silencio desde Cantona, donde reside en la única compañía de su hermano Agustín y su madre, Anabel se ha convertido en el miembro más cotizado de la familia.

Aunque no ha podido evitar sonreír al conocer que tendrá un gran protagonismo, siente una gran presión. «Soy sincera. Tengo miedo porque jamás haría algo en lo que mi familia quedara mal por mucho que me pagaran», ha afirmado rotunda, despejando así posibles dudas de si su participación ha sido activa, que no. Aunque en muchas ocasiones le han propuesto hablar sobre detalles de su familia, ella ha optado por guardar silencio.

Además, Anabel Pantoja ha querido dejar algo claro, su intención no es quitarle protagonismo a su tía ni que este documental sea visto como que ha traicionado a los suyos: «Esto va a traer graves consecuencias. No me comparéis con mi tía, porque si no fuera por ella yo nunca estaría allí».