Anabel Pantoja, entre los VIP que pasan solos este San Valentin

El 14 de febrero es una fecha marcada en el calendario de aquellos románticos o románticas. Sin embargo, para algunas parejas, este Día de los Enamorados va a ser un tanto agridulce. Son varios los rostros conocidos los que han tomado la decisión de poner punto final a su historia de amor, esa que nunca quiso que terminara. Recientemente, Anabel Pantoja y Omar Sánchez confirmaban que su matrimonio había llegado a su fin. Primero, fue Kiko Matamoros quien sacó a la luz esta información y, unas horas más tardes, la sobrina de Isabel Pantoja confirmaba el peor de los presagios.

“Me he desenamorado”, confesaba en Sálvame. La colaboradora explicaba entre lágrimas que ya no sentía lo mismo por el exconcursante de Superviviente y que había sido ella quien había tomado la decisión de continuar su vida, pero separada del instructor de surf.

Otra de las parejas que han roto han sido la formada por Antonio David Flores y Olga Moreno. Mientras el exguardia civil juega a despiste sobre si sigue manteniendo una relación sentimental con Marta Riesco, por el momento, no se conoce si la ganadora de Supervivientes ha encontrado a su media naranja. Desde que se dio a conocer su ruptura ha procurado mantenerse alejada del foco mediático.

Por otro lado, la revista Vanitatis anunció que Melissa Jiménez y Marc Bartra, también habían decidido continuar su vida por separados. La noticia tuvo lugar el día 5 de enero, sin embargo, los protagonistas de esta historia no se han pronunciado al respecto.

Tamara Gorro no atraviesa su mejor momento personal, tal y como ella misma ha revelado a través de sus redes sociales. «Tengo un diagnóstico de depresión en grado bastante grave, con trastorno de ansiedad y ansiedad mental”, confesaba. A esto se le suma su ruptura con Ezequiel Garay, pese a que no se han divorciado por el momento, sí que han puesto un punto y a parte en su relación.

«Empiezo este 2022 haciendo este vídeo que jamás hubiese deseado grabar y ni siquiera pude llegar a imaginar. He puesto una foto de Ezequiel y mía diciendo gracias por estos doce años. Nos vamos a tomar un tiempo como pareja, como matrimonio», empezó diciendo Tamara a través de un vídeo en el que se le veía muy afectada.

«Nos vamos a separar, que no divorcia. Hemos parado a tiempo con la esperanza de volver a recuperar y de terminar la vida juntos como siempre hemos querido», añadió. «Siempre he dicho que no somos un matrimonio perfecto, somos igual que todos, pero cuando llega un momento en el que te estancas tienes dos opciones: o continuar y que acabe con un desgaste que ya no tenga solución o por el contrario tomar un descanso con la fe y la esperanza de volver a estar juntos». «Hemos formado una familia admirable, al menos para mí. Hablo con dolor porque hay amor. Digo esto ahora porque la decisión está tomada. Quiero adelantarme a posibles rumores», apuntó. Pese a esta decisión, ambos siguen manteniendo una excelente relación.