Anabel Pantoja estalla tras los comentarios sobre la muerte de su abuela

Anabel Pantoja está en el punto de mira debido a la salud de su abuela Ana. Por suerte,ya está de vuelta en Cantora, pero la joven ha reaccionado a los rumores.

Anabel Pantoja está en el punto de mira debido a la salud de su abuela Ana. Por suerte,ya está de vuelta en Cantora, pero la joven ha reaccionado a los rumores. Los de siempre indicaban el pasado jueves que la antedicha señora estaba bastante mal y que de producirse su muerte no habría boda de Anabel.

Ella, con toda la razón del mundo, ha indicado que «¿La posible muerte? ¿Pero vosotros estáis bien de la cabeza o no tenéis familia? Creo que no me he pronunciado sobre este tema por respeto a una persona anónima y porque le tengo muchísimo respeto. Dejad de matar a la gente o hablar de las hipótesis. Y de los que no sabéis nada, mejor dedicar a hablar de vuestra madre, abuela o familia».

«A todas las personas que han contactado conmigo de sentimiento y real por el interés, gracias. Al resto no necesitamos nada de nadie y menos la opinión» indicaba. Lo que nadie dice es por qué Kiko Hernández ha vuelto a mentir sin que le pase absolutamente nada.

Según él, «una enfermera» le comentó al detalle el parte médico de la enferma (algo totalmente imposible ya que se juega su puesto de trabajo) y que era desastroso. Las mismas noticias se repetían desde la puerta del hospital de Puerto Real. De estar tan grave y sin solución, ¿quién explica ahora que le hayan dado el alta?

Ya está bien de timar al espectador con escándalos y bombas que luego la realidad descubre que no son nada de lo que se ha dicho. Nos alegramos de que Ana esté de vuelta en su casa y esperemos que Anabel celebre su boda como prefiera. Esperamos tus comentarios al respecto.

Curiosidades Televisión #anabel pantoja