Anabel Pantoja, influencer cuando quiere y mujer normal cuando no le apetece

Anabel Pantoja siempre ha preferido ser influencer para cobrar, pero mujer normal cuando le interesa. Hace unos días volvió a explotar. Fue abordada por la calle por una compañera a la que le espetó «No estoy obligada a responderte». ¿Por qué va la prensa cuando a ella le interesa?

Teniendo en cuenta semejante metedura de pata, quiso matizar sus declaraciones a través de las stories de su perfil de Instagram. «Si estoy en un photocall o en un programa de televisión es mi obligación, pero ir por la calle y que me pregunten si estoy o dejo de estar con alguien, si tengo un hermano o un primo, creo que la ley no me obliga, aun así siempre me paro y atiendo a compañeros que están haciendo calle».

«Espero que no me tachen de borde, diva o estrella porque estoy más estrellada que la Osa Mayor, solo que considero que no tengo obligación» añadía. De su idilio con Samu Chávez opinaba que «Me parece muy fuerte que Samu me llame para decirme que le han llamado para desmentir algo que no ha sucedido».

«Lo he desmentido yo y lo desmiente Samu, pero hasta que me vuelva a casar esto seguirá así, sacando que si estoy con uno o con otro». Ella misma da por «Aclarado, desmentido y sentenciado» el romance con el antedicho. Ya veremos si esto no termina por convertirse en otro numerito de aquí a unas semanas. Esperamos tu opinión al respecto de lo comentado por una Anabel cada vez más perdida.

