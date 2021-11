Anabel Pantoja, la presunta infidelidad de su marido podrían beneficiarle (según Jorge Javier Vázquez)

Anabel Pantoja estaba en el centro de todas las miradas por una presunta infidelidad de su marido. Vázquez opina que esta situación le favorece.

Anabel Pantoja estaba en el centro de todas las miradas por una presunta infidelidad de su marido. Vázquez opina que esta situación le favorece. Él mismo indica cómo reaccionó la sevillana al conocer que Sálvame estaba dándole la cera necesaria para que fuera, una vez más, el guiñol que recibe todo tipo de palos.

Comenta el antedicho en su blog para Lecturas que «y entonces entró al trapo. Si me hubiera tenido al lado se me habría tirado al cuello por lo que solo pudo lanzarme tres o cuatro exabruptos. ‘Jorge, ¿tú te imaginas lo que hubiese pasado si eso lo hacéis conmigo en el plató? ¡Me tenéis que llevar al veinte de octubre!’ ‘Al doce, al doce’, le corrijo».

«Es exagerada hasta para denominar a los hospitales. Permito que se desahogue un poco más y entonces voy a lo verdaderamente importante: ‘Oye, le escribo a tu amigo bailarín y me responde sin mucho entusiasmo’. ‘Pero te responde, ¿no?’. ‘Sí, pero es que yo estoy esperando que me diga de vernos’. ‘Eso es que no le gustas’, contesta ella lentamente, relamiéndose, disfrutando con su venganza».

Sea como sea, Vázquez parece no tener nada claro que Anabel siga en el programa. Las actividades de esta señora en Internet le suponen beneficios enormes por no hacer prácticamente nada. Por ello, quizá le importa un bledo todo lo que digan de ella. En tus manos está que sepamos tu opinión sobre lo sucedido y sobre lo expuesto por Jorge Javier. Seguro que tienes algo que compartir con todos nuestros lectores.

