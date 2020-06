Anabel Pantoja llama ‘machista’ a Rafa Mora tras opinar de su relación: «¡Perro lo serás tú, payaso!»

Los directos de Instagram de Anabel Pantoja han sido el entretenimiento de miles de personas durante el confinamiento por la pandemia del coronavirus. Sus bailes y sus particulares clases de fitness llegaron incluso al plató de ‘Sálvame’ para animar también las tardes y las noches de Telencinco. Pero entre todos esos directos hubo uno que llamó la atención de sus compañeros.

Durante una de las emisiones en las que la sobrina de Isabel Pantoja anima a sus seguidores bien entrada la noche, se escuchaba de fondo como su futuro marido, Omar, le pedía en reiteradas ocasiones que dejase ya el móvil visiblemente enfadado. «Mi relación de cuento de hadas no es», justificaba la propia colaboradora en el plató de ‘Sálvame’: «Es bonita, está durando, obviamente hasta que vosotros queráis. Yo soy muy mal hablada».

Sus compañeros no han dejado de opinar durante varios días sobre estas imágenes, pero fueron las palabras de Rafa Mora las que acabaron con su paciencia: «Se nota que los pantalones en la relación los llevas tú«, le decía su compañero. Acto seguido, la colaboradora se levantaba de su asiento y abandonaba el plató: «A tomar viento». «Eso es muy machista«, le decía Laura Fa a su compañero.

Anabel Pantoja, harta abandona el plató | Foto: Telecinco.es

«Yo no he venido aquí a que juzguen mi relación. Si vais a venir a decir que me novio es un calzonazos…», decía Pantoja mientras se quitaba el micrófono ante un sorprendido Director del programa. Paz Padilla salía a su búsqueda para pedirle que volviese a su sitio pero la protagonista de todo esto ya no aguantaba más: «Cada uno tenéis en vuestra casa lo que queréis. Yo no me meto en vuestras relaciones«, decía alterada.

«Que venga Rafa Mora a decirme que quien lleva los pantalones es mi novio es machista y es un comentario antiguo y yo no me meto«, le echaba en cara a su compañero. Y fue el termino ‘machista’ el que hizo que el colaborador también empezase a enfadarse: «A mí de machista nada. Demagogia«, le echaba en cara: «El negro [así llaman al prometido de Anabel Pantoja] es un tío excepcional y no me genera ningún tipo de guasa ninguna. Él ahí te está aguantando la vela».

Pero Anabel Pantoja no estaba dispuesta a aguantar una palabra más sobre el tema: «¿Ahora que sois asesores del amor? ¿Queréis que no me case? ¿Queréis que lo deje? No vais a hacer una carnicería», les reprochaba. Pero Rafa Mora seguía justificando sus palabras: «Si el negro llega a hablarle así El Negro a Anabel, habría que ver que se decía. Le habas como a un perro«.

Anabel Pantoja no quieren que opinen de su relación | Foto: Telecinco.es

Fueron sin duda estas últimas palabras las que ya colmaron la paciencia de Anabel Pantoja. La colaboradora cogía su bolso, una botella de agua y abandona el plató: «Eso no», decía antes de irse: «Y mira una cosa: perro lo serás tu. ¡Estúpido, payaso!«, seguía diciendo por el pasillo de las instalaciones de Mediaset.