Anabel Pantoja: Los grandes amores de su vida

Anabel Pantoja ha vuelto a colocarse en el centro de actualidad mediática desde que se conoció la nueva decisión que ha puesto patas arriba su vida sentimental. Tras tres años de relación, la sobrina de Isabel Pantoja y Omar Sánchez han puesto punto y final a su historia de amor, una ruptura que ha llegado tan solo cuatro meses después de que la pareja pasase por el altar.

Desde entonces son muchos los rumores que han rodeado al ya exmatrimonio y que apuntan a la posibilidad de que el motivo de su ruptura haya estado propiciado por la existencia de terceras personas. Al canario se le relaciona con Alexia Rivas, mientras que, a la prima de Kiko Rivera con su entrenador personal, un joven apuesto con el que además de un interés por el deporte también comparte apellido. Este es Javi Pantoja.

No obstante, lo que ambos han tratado de dejar claro desde que se conoció el fin de su relación es que no atraviesan su mejor momento. Alejados de todos aquellos comentarios que inciden en que su separación ha estado marcada por supuestas infidelidades, informaciones que además de haber desmentido, para ellos no tienen ningún tipo de validez, y cada uno a su manera, han dejado entrever que ninguno de los dos preveía este desenlace, una situación que les ha hecho sentirse tristes y desolados.

Se desconoce si existe la posibilidad de que los enamorados decidan apostar por el amor que siguen sintiendo el uno por el otro y por el cariño y el respeto que se siguen guardando y opten por darse una segunda oportunidad. Muchos confían en esto, mientras que otros ya están contando los días para que la influencer presente a su nueva conquista.

Anabel siempre ha sido una persona muy enamoradiza y ha sido poco el tiempo que ha podido disfrutar de la verdadera esencia de la soltería. Su última relación ha sido la que ha mantenido con Omar, también la más larga, la más estable y la más formal, ya que solo él ha conseguido hacer realidad uno de los grandes sueños de la sobrina de la tonadillera: vestirse de blanco y pasar por el altar junto al que ella consideraba su hombre ideal, aunque este tan solo ha durado cuatro meses.

El surfista canario apareció en su vida en febrero de 2018 y juntos han vivido entrañables momentos que, tal y como ellos mismos han revelado, jamás olvidarán. Sin embargo, el paso del deportista por Supervivientes marcó un antes y un después en su historia de amor, puesto que a su vuelta ambos sintieron que ya nada era igual. La llama se ha ido apagando, aunque quizá aún estén a tiempo de poder volverla a reavivar. Pero ¿qué decidirá Anabel? ¿Seguirá disfrutando de su soltería, volverá con Omar, o seguirá buscando al verdadero amor de su vida?

Omar ha sido el chico con el que más tiempo ha estado, pero este no ha sido el único que ha conseguido conquistar el afable corazón de la sevillana. Tal y como ella misma aseguró el pasado 31 de enero en Sálvame: “Desde los quince años tengo novio”.

La primera pareja que se la conoció fue en abril de 2012, fecha en la que vieron la luz las primeras imágenes de la colaboradora con su entonces novio. El joven afortunado fue Xexu, un chico dedicado a la política y a la abogacía, conocido por haber participado en Supervivientes, con el que confirmó su noviazgo después de un año conociéndose.

Poco se supo de su romance desde entonces, hasta que siete meses después Anabel sorprendió a la audiencia mandando un mensaje de amor a un hombre diferente. El joven en cuestión se llamaba Antonio, era sevillano y le dio a conocer públicamente en el programa Mujeres y Hombres y Viceversa, en el que la prima de Isa Pantoja colaboraba. Este fue el primero con el que mostró sus intenciones de pasar por el altar, pero siempre se dijo que el rechazo del joven al compromiso fue lo que acabó separándoles.

Consciente de ser una mujer apasionada y un tanto apresurada, Anabel volvió a sorprender cuando inició su aventura en Honduras. Y es que cuando todo el mundo pensaba que la sobrina de la Pantoja seguía felizmente enamorada de Antonio, esta aprovechaba los minutos previos a su salto del mítico helicóptero para declarar su amor por un joven al que acuñó como flequi. El mensaje iba dirigido a Juanlu, un apuesto militar con el que compartió tres años de su vida. Creyendo haber encontrado por fin a su media naranja, Anabel también expresó con este hombre sus intenciones de casarse, aunque nada más lejos de la realidad. Su historia de amor llegó a su fin y, aunque ella al principio lo pasó mal, poco después recuperó la sonrisa gracias a Omar.

Ahora, el drama ha vuelto a su vida y el motivo no ha sido otro que la decepción que se ha llevado al darse cuenta de que su marido no reúne todo aquello que ella busca en su compañero de vida. ¿Decidirán darse una segunda oportunidad?