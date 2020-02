Anabel Pantoja: «Me hubiera gustado que mis primos fueran a recibirme al salir de ‘El tiempo del descuento'»

Anabel Pantoja ha vuelto a su puesto de colaboradora en ‘Sálvame’. Clasificada como tercera finalista, algo que le tiene enormemente feliz y orgullosa de sus progresos, ha asegurando que ha tenido «mucho tiempo de pensar, de saber los errores que he cometido» y que sale una nueva Anabel.

Pero su vuelta a la normalidad también ha supuesto enterarse de todo lo ocurrido en su familia durante sus semanas de aislamiento. Entre esas cosas la triste pérdida de la madre de Irene Rosales, que ha fallecido tras dos meses enferma. Irene Rosales, que ha ejercido de su defensora en plató, pidió a todo su entorno que hasta el día siguiente de su salida de Guadalix no le informaran de nada. Ella a lo largo de la gala insistió en si todo estaba bien y la mujer de su primo Kiko Rivera insistía en que sí.

Anabel Pantoja feliz en su vuelta a ‘Sálvame’ tras ‘El tiempo del descuento’ / Telecinco.es

«Yo salgo y le pregunto y me decía ‘bien, tranquila’. Ella en la gala me enseñaba fotos y yo le pregunté que si Isa me había apoyado. Ella me dijo sí, hace dos días estuvo en casa. Entonces yo pensé que había habido un acercamiento. Pero cuando me enteré… no sé ni cómo pudo coger el AVE. Ella, que se fue al hotel, le dijo a mi novio que no me lo dijera hasta el día siguiente. Al final me lo dice mi amigo Juan al final de la noche. También pasó una cosa desagradable a otro amigo. Pero si me lo hubieran dicho me hubiera ido. También lo de Paz (la muerte de su madre Lola), que la he mandado un mensaje», ha relatado tratando de no emocionarse.

Anabel considera una chorrada el motivo del enfado de Chabelita

Pero también se ha enterado de que su prima Chabelita se molestó cuando comentó que prefería escuchar la música de Omar Montes que la de su actual pareja Asraf Beno. Anabel Pantoja, asegurando que aunque todavía no han hablado sí le ha mandado un mensaje muy bonito, ha querido explicar cómo fue la cosa, considerando que no tiene que enfadarse: «Ella me escribió un mensaje muy bonito. En la casa no tienes nada, te ponen una música cada X tiempo. Yo Omar ha sacado una canción. Y cada vez que venía Omar era una música, buen rollo. Entonces dije lo de Omar, que no se tiene que enfadar porque es una chorrada. Que no se lo tome como ‘¿qué prefieres como novio, Omar o Asraff? Era abrir una puerta para escuchar música«.

El reproche de Anabel Pantoja a sus primos / Telecinco.es

No obstante, la colaboradora también tenía algo que reprochar a sus primos. Ella siempre ha sido su defensora en los diferentes realities a los que han acudido y siempre ha estado ahí para ellos. Pero ahora ninguno de los dos fue al plató de Telecinco para recibirla tras ‘El tiempo del descuento’: «Mi ilusión era que estuvieran mis dos primos. Kiko me dice Irene que estaba en Barcelona trabajando e Isa creo que con el niño en El Puerto. Pero sí lo digo. Yo he ido a recibirles. Y me hubiera gustado que fueran. Que me hubiera abrazado y me hubieran dicho ‘estamos orgullosos’, ‘nos lo hemos pasado bien contigo'».