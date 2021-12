Anabel Pantoja pasará fin de año con «la familia que eliges»

Anabel Pantoja tiene claro que lo de ser la sobrina de la Pantoja no le sirve para mucho. De hecho, recibirá 2022 acompañada de sus amistades.

Anabel Pantoja tiene claro que lo de ser la sobrina de la Pantoja no le sirve para mucho. De hecho, recibirá 2022 acompañada de sus amistades. Lo tiene bastante claro y no duda en enviar un implícito pildorazo a los que siguen rechazando su actitud.

La sevillana está ya dándole forma a los preparativos para la llegada de un nuevo año. De momento, no volverá a televisión, pero confirma que no piensa ceder ni un ápice ante los ataques furibundos que su familia no deja de recibir.

«Ha sido duro el 2021 pero despedirlo con la familia que tú eliges, es mucho mejor. Gracias por acompañarme, por llenarme, por reñirme, por guiarme, por ser todo en mi vida. Os amo». Semejante portazo a sus familiares no será, precisamente, bien recibido en una Cantora que está que arde y tampoco en casa de Kiko Rivera.

Lo que habrá que ver es si la antedicha usa su perfil en Instagram para ir contándonos todos los detalles de la fiesta. Se espera que así sea. ¿Qué hará su tía Isabel? ¿Y Agustín? ¿Qué pasará con Kiko? ¿Cómo se preparan para el documental de Julián Muñoz?

Demasiada intriga para un 2022 que parece ser definitivo para los intereses de la familia Pantoja. Ya veremos si Anabel aguanta el tirón o si prefiere seguir su camino por su cuenta. El tiempo nos lo aclarará, pero, de momento, todo parece indicar que la separación es un hecho y que Anabel no va a formar parte de todo lo que pueda suceder.

