Anabel Pantoja protagonizará un polémico documental

Lo de los documentales en Telecinco parece haber calado. Anabel Pantoja protagonizará uno sin tener constancia de ello.

Lo de los documentales en Telecinco parece haber calado. Anabel Pantoja protagonizará uno sin tener constancia de ello. Se denominará Anabel al desnudo y consistirá en analizar las finanzas de la antedicha al detalle entre otros aspectos.

Decía Kiko Hernández que el proyecto despertará «la ira de tu familia», pero tampoco se entiende el por qué. Básicamente, porque Anabel tiene derecho a ganar dinero como quiera o le permitan sin tener que rendirle cuentas a nadie.

«Esto va a traer consecuencias y voy a salir malparada» decía con su habitual dramatismo. «Si me vais a tirar mi imagen por los suelos, me levanto de este plató y no vuelvo a entrar» añadía.

El planteamiento es comprobar cómo la actriz secundaria ha desbancado a la principal. Lo malo es que su tía gana en dos horas lo que ella en varios meses por lo que la comparación, aparte de odiosa, no deja de ser falsa.

Lo bueno es que Anabel se asegura varias semanas más de protagonismo. Lo malo es que la imagen de chica que no se entera de nada, inocente y demás no termina de encajar ya. A sus treinta y pico la inocencia se quedó en su pueblo y ella tendrá que despertar de una vez.

Le decía ayer Patiño, en fin, que ella era la sobrina de Isabel Pantoja. Ni Cioran habría llegado a descubrir semejante cosa. Lo de ser la diana de los dardos del personal habrá de dejarse a un lado. La pose también. Cuando despierte de verdad será cuando sepamos cómo es Anabel y qué puede ofrecer.

Curiosidades Televisión #anabel pantoja