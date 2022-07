Anabel Pantoja queda en evidencia ante un Omar Sánchez más firme que nunca

La primera en la frente, Anabel Pantoja ya ha ganado dinero tras volver de Supervivientes al encontrarse con Omar Sánchez en un plató.

Cuando le vio, indicaba que «Tenía que verte a ti el primero porque te lo mereces y porque te quiero, no puedo hablar en pasado de que te he querido (…) Sé que ha podido ser doloroso por lo que has pasado mientras yo estaba en el concurso, yo no quería hacerte daño y si lo he hecho por favor perdóname, aunque lo he podido evitar no lo he hecho y el daño ya está ahí».

«Allí me olvidé de todo, estaba como en una burbuja y pasó lo que tuvo que pasar, ahora no puedo ni mirarte a los ojos (…) No se me ha ido todo lo que hemos vivido, espero que no se te olvide ese día tan bonito que pasamos que fue cuando nos casamos, he luchado por ti igual que tú has luchado por mí, me he preguntado un montón de veces que por qué no podía ser nuestra historia, me fui diciéndote que ojalá lo recuperásemos, pero me gustaría que fuésemos amigos y que de alguna manera los dos estemos en la vida del otro, yo no te quiero decir adiós».

Él contestaba que «No pienso que seas una mala tía, tú cuando te enamoras eres así de loca y haces lo que sea, pero tienes que dejar de pedir perdón, ya me lo pediste una vez y es suficiente, evidentemente no me gustan algunos gestos que has tenido, yo jamás lo habría hecho, pero bueno, ya pasó (…)».

«Has hecho un gran concurso, has adelgazado 13 kilos, te has enamorado, casi estás en la final… ¿qué más puedes pedir? No pasa nada, la vida sigue, yo ahora ya estoy bien, estoy feliz y no voy a olvidar todas las cosas buenas que me has dado». Que sean felices cada uno por su lado.

