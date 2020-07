Anabel Pantoja reacciona ante las críticas de su prima Isa en Lecturas

La borrachera de Anabel Pantoja y su forma de dirigirse a su novio Omar fueron comentadas por Isa en Lecturas generando todo tipo de reacciones.

La borrachera de Anabel Pantoja y su forma de dirigirse a su novio Omar fueron comentadas por Isa en Lecturas generando todo tipo de reacciones. Isa indicaba que «me avergüenzo de Anabel, yo ahora doy menos problemas que Anabel».

«Si yo hubiera hecho lo mismo que Anabel, mi madre me habría crucificado» añadía reconociendo que si ella hubiera sido Omar habría terminado la relación con Anabel en directo.

Pues bien, su prima Anabel regresaba de vacaciones y le endosaban la portada de la polémica. «Estoy regular porque aparte de que vengo de vacaciones, me he levantado y me han mandado la portada, no me encuentro bien» declaraba.

«Los problemas que doy es que quiero macarrones o chocolate y a lo mejor se descuadra la dieta, pero no he dado ningún problema más» añadía.

«Me ha dolido bastante porque sabe que he encontrado mi puñetera felicidad, igual que la ha encontrado ella (…) Ella sabe que estoy ahí siempre para todos y ahora que he encontrado una vida tranquila, feliz…».

«Yo siempre he estado con ella, siempre he estado a su lado y si da una opinión, si es lo del vídeo ya está, pero es que pasó hace dos meses y me ha perjudicado, no se ha pronunciado nadie» confirmaba.

«Igual que hay cosas que le afectan a Asraf, esto me fastidia porque le remueve a mi negro» sentenciaba. Pues eso mismo, que a ver qué sacan ambas de este enfrentamiento que no llega ni a trama de las peores. Esperamos tu opinión al respecto.

