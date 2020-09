Anabel Pantoja recibe una llamada de Isabel Pantoja: «Yo te prefiero gordita, tú delgada no puedes estar»

El paso de Anabel Pantoja por el nuevo reality de Miteleplus, ‘Sola/solo’, no está siendo nada fácil. La colaboradora de ‘Sálvame’ no puede dejar de llorar al echar de menos a su familia y estar completamente aislada en un pequeño piso. Por ello, el programa le ha ofrecido la posibilidad de hablar con su prima Chabelita Pantoja, aunque finalmente la que tomó el control fue su tía, Isabel Pantoja.

«Que sepas que estamos contigo, que te queremos, que te adoramos, que morimos por ti. No quiero verte llorar ni un día más«, era lo primero que le decía la tonadillera con su inconfundible semblante. La concursante asegura sentirse baja de ánimos por al soledad y porque desde hace días no deja de llover, algo que tampoco le ayuda: «Pues canta una canción mía, la de la lluvia», le animaba Isabel Pantoja.

Anabel Pantoja, un mar de lágrimas hablando con su familia | Foto: Telecinco.es

«Una hora mía es un día tuyo», le decía desanimada. Pero a Anabel Pantoja hay algo que le preocupa todavía más: «Estoy engordando. ¿Se me ve muy gorda?«. La ahora jueza de ‘Idol Kids’ tardó uno segundos para encontrar las palabras adecuadas para dirigirse a su sobrina, consciente de que cualquier cosa podría desestabilizarla -todavía más-.

«Bueno… estás como tú estás. Estás bien y estás feliz«, le reconocía: «Tú delgada no puede estar, te cambia el carácter, tu forma de ser, y tú estás feliz y no tienes ningún tipo de complejo». La tonadillera asegura que además Anabel Pantoja se ha convertido en todo un referente para todas aquellas personas con complejos: «Has dado una lección fantástica a todas esas personas que se han sentido mal por su gordura o no estar contentas con su cuerpo», y añadía: «Yo te prefiero gordita, yo te quiero de todas formas porque eres como mi segunda hija, y lo sabes. Estamos todos contigo, no llores».

Anabel Pantoja también ha hablado con su novio

Pero esta no ha sido la única llamada que ha podido hacer Anabel Pantoja. Por sorpresa, la concursante ha llamado a su novio, Omar, que no se esperaba poder hablar con ella. En cuanto escuchó su voz, la colaboradora no ha podido evitar romper a llorar. Esta aprovechó para contarle cómo es la vida en este programa y todos los esfuerzos que está haciendo en cada prueba que le ponen. Pero su pareja tenía otro mensaje para ella: «No me gusta que estés llorando todo el día«, le decía. «Sabe que yo lloro con el telediario también«, le reconocía Anabal Pantoja.