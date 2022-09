Anabel Pantoja responde a todos previo pago de la revista Lecturas

Anabel Pantoja está en Nueva York con Yulen Pereira y todo parece indicar que su nueva exclusiva deja bien claro qué piensa sobre todo lo que le afecta.

Anabel Pantoja está en Nueva York con Yulen Pereira y todo parece indicar que su nueva exclusiva deja bien claro qué piensa sobre todo lo que le afecta. Lo de irse a la Gran Manzana, esperar a que la bomba explote y regresar para sentarse en Telecinco es una táctica que suele funcionar.

Empieza a repartir estopa al indicar de Omar, su marido, que «ya no podemos ser amigos». Al parecer, el joven ha cambiado mucho y a la señora no le agrada lo que está haciendo en el concurso en el que participa. Es decir, mis manualidades están bien hechas, pero él que se quede tranquilo y que no de la nota.

De Yulen reconoce que «pensé que me iba a dar la patada. Al principio nos decíamos ‘te adoro’ por no decir que nos queríamos, pero yo no puedo esconderme ni frenarme más». Pero también se acuerda, bueno no mucho, de que Sálvame le dio de comer, aunque con una crítica a sus compañeros.

«Mi madre ha sufrido mucho, en ‘Sálvame’, se han portado muy mal con ella» declara sin sonrojarse. Lo que habrá que ver es si no vuelve al formato con el rabo entre las piernas cuando las fantasías, los viajes y los petardazos no le den para llenar la olla cada día.

Mientras tanto, seguimos con la dolce vita, lo que no parece estupendo. ¿Qué ocurrirá cuando nadie la eche en falta? Será entonces cuando se descubra la verdad del cuento. ¿Qué piensas tú al respecto?

Curiosidades Televisión #anabel pantoja