Anabel Pantoja rompe a llorar en directo: «He perdido a mi primo Kiko»

Anabel Pantoja no está atravesando su mejor momento familiar. Hace ya medio año desde que Kiko Rivera no mantiene ningún tipo de contacto con Isabel Pantoja. Un distanciamiento que ha traído daños colaterales que han afectado directamente a la colaboradora, que en ningún momento se ha posicionado del lado de ninguna de las partes. Sin embargo, ese comportamiento le ha pasado factura y el DJ ha tomado la determinación de romper la relación con su prima. Fue el sábado en ‘Socialité’ cuando la pareja de Omar Sánchez se enteró de que el cantante le había dejado de seguir en las redes sociales, sin embargo, no quiso darle mayor importancia, aunque la procesión siempre va por dentro. Este lunes, la ex concursante de ‘Gran Hermano VIP’ ha tenido que acudir al plató de ‘Sálvame’ donde ha explicado cómo se siente tras lo acontecido.

Ante la pregunta de Jorge Javier Vázquez sobre si ha llorado sobre este tema, Anabel ha respondido que “no te lo voy a decir”. “Yo le deseo lo mejor te lo juro por mi madre”, ha dicho con un hilo de voz para después desvelar el mensaje que le ha enviado a su primo. “Te deseo que te vaya de maravilla en el trabajo, en el tema económico. No puedo estar a tu lado porque vivo en Canarias yo estoy en medio de todo esto”, le dijo la influencer a Kiko para intentar solucionar sus diferencias.

“Le envié a Kiko 55 pantallazos míos donde le pregunto cómo está. Y no me contestaba. Entonces le dije que si me reclamaba que no estaba a su lado por lo menos que me responda. Me dio la razón me dijo que era un dejado y que haber si hablábamos porque tenemos una conversación pendiente”, ha relatado Anabel. Después la cuñada de Irene Rosales -con quien sigue manteniendo el contacto-, ha confesado que se siente decepcionada porque cuando le operaron Kiko no se preocupó por su estado de salud. “A mi me intervienen un miércoles y el hasta el sábado no me llama y estuvimos en la misma ciudad”, ha añadido molesta.

«Él ha decidido eso y no quiero molestarle. Solo voy a saber de sus hijas porque son fundamentales en mi vida. Y de verdad, no quiero hablar más porque no quiero que piense que hablo de él…», ha seguido diciendo sobre su distanciamiento con el artista, dejando claro también que jamás va a hablar mal de Kiko Rivera y que todavía le sigue en las redes sociales. Anabel Pantoja ha roto ha llorar y ha reconocido que ha perdido al hijo de la tonadillera, pero que cuando vaya a Sevilla si el hijo de Paquirri accede, ella irá a ver a sus hijas a quienes quiere con locura.

Cuando el programa le ha puesto una imagen de ellos dos juntos, el presentador ha preguntado si esa estampa se podría volver a producir. «No lo sé. Eso se lo tienes que preguntar a él. Deberíamos hablar eso sí», ha sentenciado afectada.

La llamada de Kiko Rivera

La reacción de Kiko no se ha hecho esperar. Durante la tarde de este lunes ha entrado en directo para aclarar el motivo por el cual no se habla con Anabel . “La dejé un poco de lado el día que me dijo que no quería que yo le enseñase nada porque cómo iba ella a reaccionar, ese día entendí que no debía estar a su lado. Si alguien no quiere escuchar mi verdad ¿Para qué tenerla al lado? Que le vaya muy bien y que gane el Negro”, ha dicho. Además, ha añadido que no le sigue en Instagram porque «no me aporta nada ni me interesa lo que pone en Instagram. Solo está promocionando cosas. Ella no quiso ni escucharme”.