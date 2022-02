Anabel Pantoja, rota tras su ruptura con Omar Sánchez: «La decisión la tomé yo»

Anabel Pantoja ha comenzado el 2022 dando una triste noticia. Si bien el pasado mes de octubre celebraba su enlace con Omar Sánchez, celebrado en La Graciosa, tan solo unos meses después sale a la luz que se separan. Se tienen cariño y afecto, pero no lo suficiente como para mantener una relación sentimental. Así lo ha explicado la colaboradora este lunes en Sálvame. Rota por la situación, la sobrina de Anabel Pantoja ha aclarado punto por punto los motivos por los cuales ha llegado a tomar la decisión de poner punto final a su historia de amor porque, tal y como ella misma ha explicado ha sido ella quien ha dado un paso al frente.

Con lágrimas en los ojos, Anabel ha pedido “respeto” tanto para ella como para su familia y su ya expareja. Ya no viven juntos. “Gracias a un buen amigo al que le estaré agradecida eternamente me ha buscado un sitio y es donde estoy ahora”, ha comenzado diciendo. Sí que quería casarse con el empresario, pero había algo que se había apagado desde hace algún tiempo. “Hemos tenido varias conversaciones sobre esto”, ha añadido. Además, la prima de Kiko Rivera ha dejado claro que fue ella la que quiso comenzar una nueva etapa sin ‘El negro’ -como le llama cariñosamente. » Soy yo quien toma la decisión. Nosotros tenemos crisis y enfados de pareja, que no voy a entrar en ello. Voy a hablar de lo que me ha pasado a mí. Hay un momento que veo que no avanzo, que es cuando él vuelve de Supervivientes. No es que él se me quede pequeño, es un gran hombre, quizá la que no ha estado a la altura soy yo, pero veía todo muy dormido…», ha revelado.

«Omar y yo no llegamos en plenitud a la boda, yo estaba a un 60%”, ha dicho sobre el día en el que se dieron el ‘sí, quiero’. Después, ha explicado que le ocurrió un episodio tras la boda que la marcó para siempre. “Me pasa algo personal, independientemente de lo de mi abuela, que es lo más fuerte, que me marca. Lo vivo y lo paso yo sola. Y entonces seguimos adelante y ahí es cuando me noto rara», ha indicado sin querer entrar en muchos más detalles, pues el presentador no ha dudado en preguntarla si era algo relacionado con la salud. «No voy a entrar», ha respondido Anabel muy seria.

La tertuliana ha narrado que después de intentar solucionar sus problemas de pareja, le dio un “toque de atención” a su marido. «Pusimos una tirita. Le dije que qué pasaba, que no íbamos a ningún sitio, no hacíamos ningún plan…”, ha dicho.

Sobre como fue el día en el que ya separaron sus caminos, Anabel Pantoja ha querido recalcar que no hay ninguna tercera persona y que «no he dejado a Omar por nadie». La que fuera concursante de Gran Hermano VIP y Omar Sánchez han finalizado su romance de manera «amistosa».