Anabel Pantoja, sancionada por introducir comida en ‘El tiempo del descuento’: «Fue un acto de supervivencia»

Jorge Javier Vázquez comenzaba la gala de ‘El tiempo del descuento’ de la pasada noche del domingo 26 de enero anunciando un bombazo: una concursante iba a ser sancionada por infringir las normas. Tiempo más tarde, conectó con la casa para proyectar un vídeo de Anabel Pantoja comiendo de manera desesperada restos de la comida en la casa ante la atenta mirada de alguno de sus compañeros que no dejaban de hacer bromas al respecto: «Comiendo lo que comes por eso tienes cuerpo, lo que no tienes es cuerpazo», le decía Maestro Joao. Tras comer un trozo de pizza y un tupper de macarrones, la concursante sacó una tableta de chocolate para el postre.

Anabel Pantoja reconoció a sus compañeros que había introducido comida | Foto: Telecinco

Fue entonces cuando sus compañeros empezaron a sospechar del origen de ese chocolate que tenía que escondido: «Anabel, el otro día sacaste una chaqueta y la traías llena de barritas«, le decía Kiko Jiménez. Tras pedir que se callase, la sobrina de Isabel Pantoja reconoció susurrando: «Me metí una tableta en las botas de mi casa«, y no solo eso: «Y más cosas que tengo«. Tras esto, Jorge Javier Vázquez le dejó unos segundos para que fuese ella la primera en reaccionar a las imágenes: «Solo pedir perdón a la organización, a la audiencia… Y bueno, fue un acto de supervivencia y no sabía si aquí íbamos a tener o no«.

Ante la respuesta, el presentador no pudo evitar hacer comedia al respecto: «¿Un acto de supervivencia? ¿Tu ya preveías que en tu casa te iba a faltar comida?», le preguntaba: «Jorge, yo me he metido chocolate en sitios que tú no te imaginas«. «¿Y ha llegado sin derretirse?», bromeaba Jorge Javier desde plató. Este también preguntó si alguien se había comido ese chocolate que tan bien llevaba escocido y la concursante reconoció -sin pillar la broma del presentador- que había sido la única que disfrutó tremendo manjar. «La ansiedad no la calmaste con el medio kilo de pizza, la mataste«, añadía Jorge Javier Vázquez mientras le pedía que sacase del escondite todo el chocolate que tenía en la casa. Para sorpresa de todos, Anabel Pantoja reconoció que no podía sacar nada porque ya no había chocolate en la casa: «Es que ya hice la digestión», reconocía mientras todo el mundo se echaba a reír. «De verdad, qué vergüenza», decía echándose las manos a la cara.

Anabel Pantoja pidió perdón a la audiencia y a la organización del programa | Foto: Telecinco

Pero tras las risas, el presentador cambió el rostro a una expresión mucho más seria para hablar con los concursantes: «¿Alguno de vosotros ha metido sustancias prohibidas en la casa?«, a lo que todos respondían negando con la cabeza. Anabel Pantoja seguía avergonzada sin poder destaparse la cara. Fue entonces cuando el presentador le comunicó la decisión que había tomado la dirección del programa: «Si te quedas, ya te adelanto que vas a ser gravemente sancionada porque eres reincidente. A nadie se le olvida lo que ha pasado con las bragas de Noemí«.

El robo de Anabel Pantoja en ‘GH VIP 7’

Anabel Pantoja no pudo disfrutar mucho de la casa de Guadalix de la Sierra durante ‘GH VIP 7’ ya que fue la primera expulsada pero esto no le impidió protagonizar una de las primeras polémicas de la edición. La sobrina de Isabel Pantoja había robado unas bragas de su compañera Noemí Salaz porque ella había sido una de las concursantes que se quedó sin ropa: «Es por supervivencia«, también dijo en aquel momento. A pesar de haber sido descubierta, esta aseguró que no las quería devolver hasta que volviesen a la casa y pudiese ella recuperar su ropa interior. En un momento de comedia, la víctima del hurto también le reconoció que se podía quedar las bragas después de haberlas usado.