Anabel Pantoja: «soy adicta a los somníferos y a los ansiolíticos»

Anabel Pantoja comentaba ayer en Sábado Deluxe que es adicta a las pastillas. Su confesión sorprendió a todos. Tras su abandono de Solo/a, tuvo claro que había que tomar algún tipo de medida para solucionar el problema.

«En el dichoso pisito pensaba que podría relajarme a la hora de dormir y descansar pero me tomaba antes de cenar dos pastillas para la ansiedad y tres somníferos para dormir, cinco veces más de lo recomendable. Pensé, ‘jod*r, solo tengo 34 años’».

«Mi madre está muy preocupada por mi adicción a las pastillas y mi novio me dice que cuando me tomo las pastillas para dormir me convierto en otra persona» añadiendo que Omar «vive conmigo las 24 horas y me ha dado un ultimátum».

«Empecé por una pastilla a los 20 o 21 años, tengo 34. Me daba pánico dormir sola y me tomaba un relajante muscular como la que se pone una crema, como rutina. Fui aumentando el nivel. Iba al médico pero por detrás me tomaba más».

«Cada noche desemboca en una bola de nieve. Me he dado atracones por la noche, he llegado a recibir en casa tres pantalones que no recordaba haber comprado, pero me da miedo pensar hasta dónde puedo llegar. Si me da por salir de casa o coger el móvil, como ese día que hice ese famoso directo. Ese fue un momento crítico».

«Nunca he ido a un profesional y siempre decía mañana será otro día. Soy adicta a los somníferos y a los ansiolíticos y no me da vergüenza, lo que quiero es enfrentar» sentenciaba. Belén Esteban le comentaba que «Se me saltan hasta las lágrimas… La quiero y ella está sola en Madrid… Me hubiera gustado saberlo. Haz lo que te digan y no engañes a los médicos». A Anabel le deseamos que logre superar esta adicción lo antes posible.

