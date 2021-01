Anabel Pantoja traiciona a Isabel Pantoja y desvela los secretos de su ingreso en prisión

El peor momento de Isabel Pantoja

> No es ningún secreto que la tonadillera no atraviesa ahora por su mejor momento… Hace ya varios meses que Kiko Rivera comenzó su encarnizada guerra contra ella, y a cada día que pasa la deja más hundida de lo que ya estaba. El DJ acaba de protagonizar su tercera entrevista al respecto y, como viene siendo costumbre en él, se ha mostrado de lo más duro con la mujer que le dio la vida. Entre otras declaraciones, el sevillano ha confesado que su madre le debe tres millones de euros, aunque recalca que no quiere llevarla a los tribunales porque Isabel Pantoja tiene antecedentes penales. Entre tanto, la intérprete de Marinero de luces continúa encerrada en Cantora, sin pronunciar una palabra sobre el enfrentamiento que la tiene sumida en una profunda pena, aunque las informaciones que llegan a su primogénito parecen indicar lo contrario: “Me han dicho que está de puta madre”, ha señalado en su reportaje con la revista Lecturas.

Como él, son muchos los satélites de Isabel Pantoja que han querido sacar tajada y rentabilizar el conflicto que la tonadillera tiene con su hijo, entre los que se encuentran Canales Rivera, Sylvia Pantoja o su mismísima sobrina, Anabel Pantoja. La colaboradora de Sálvame ha visto muy ampliadas sus intervenciones en el magacín presentado por Jorge Javier Vázquez a raíz de la polémica que sacude a su familia, con la consiguiente prestación económica que esto acarrea. Aunque normalmente intenta morderse la lengua, la prima de Kiko Rivera por fin ha roto su silencio y se ha pronunciado sobre uno de los asuntos más escandalosos de la vida de la cantante… ¡Se va a liar! ¿Quieres saber qué ha pasado? Sigue leyendo, te lo contamos todo en la página siguiente.

