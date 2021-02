Anabel Pantoja vive una de sus tardes más duras en Sálvame

Gustavo González rescataba del baúl de los recuerdos un vídeo de Kiko Rivera de hace unos 20 años. Anabel Pantoja reaccionaba ayer de la forma que te contamos.

Gustavo González rescataba del baúl de los recuerdos un vídeo de Kiko Rivera de hace unos 20 años. Anabel Pantoja reaccionaba ayer de la forma que te contamos. Decía que le duelen que los compañeros digan «hemos descubierto que su madre sabía lo de las adicciones de su hijo».

«Posiblemente, su madre le llamó para preguntar. No me caracterizo porque me de vergüenza algo así» comentaba la influencer. Al parecer, sigue bastante fastidiada porque «se están contando muchos testimonios, este niño no estaba tirado por las calles en esa época». Tras decirle a Antonio David Flores que respondía «lo que le daba la gana» se formó la revolución.

En un tono chulesco, arrabalero y de poca clase, declaró estar «hasta el mismísimo» del vídeo. Los compañeros le aconsejaban que pisara el freno y que se dejase de altanería. Belén Esteban se acercaba a consolarla y los demás no entendían que Anabel salga a pataleta por día. Flores recordaba cómo se movía Kiko Rivera por Sevilla y cómo se intentó curar la adicción de Kiko en la casa del Rocío de su madre durante una semana. Canales Rivera indicaba que «si nos hubiera tenido más cerca, a lo mejor a Kiko no le habría ido tan mal».

Anabel daba la callada por respuesta a punto de llorar antes de decir que le «hierve la sangre, que me digas a mí que si mi primo hubiera tenido relación con nosotros le habría ido mejor, ¿qué sois los salvadores del mundo? Cada uno en su casa tiene un cuadro «ladeao», como decía Estrellita de Triana. No se puede ahora hablar de la máquina del tiempo. No le hago de menos a Canales Rivera, no me ha hecho nada. Entiendo que a él no le hierva la sangre».

«Creo que él no era consciente de que lo grababan. Se juntaba con gente en esa época que no le beneficiaban. El debate de estar o no estar es que no, han pasado 17 años y parece que nos queréis encasquetar una película que no es. Como Antonio David, ¿también eras tú el padre mi primo? ¿Si lo sabías? ¿Por qué lo cuentas ahora? Y responsabilizas a Isabel Pantoja de que no estuviera». Flores le decía que «a tu tía la tuvieron que llamar por teléfono porque tu primo se perdía. Kiko ha sido un chaval muy bueno y se han aprovechado de él periodistas, amigos y chicas que lo han vendido. Que digáis que no conocíais la situación de tu prima no te lo puedo comprar».

Respondía Anabel que «no pasa nada, es tu opinión, pero si me lo dice otro no me pongo así. Me lo dices tú que eres un padre que llevas una familia con tres hijos. No te digo más porque te quiero». Flores recordaba que la situación se conocía y Anabel decía «a ver si Isabel Pantoja es la única que no se encarga de sus hijos». Como indicaba Gema López «quien cuenta todo esto se llama Kiko Rivera, hace 18 años podría estar a por uvas Isabel Pantoja, pero en la tesitura de mala madre la ha puesto Kiko».

Poco después llamaba la propia Irene Rosales para pedirle a Anabel, de forma implícita que se posicionase y que dejara de indicar que su tía se encargó de las adicciones de Kiko cuando no fue así. También el novio de Anabel quiso participar en las redes sociales dando su opinión al respecto. Llantos, problemas y reconocimiento de lealtad a su tía aparte, quizá Anabel tenga que pensarse de qué bando forma parte y luchar por ser feliz en lugar de quedarse fuera de juego por los desplantes de su familia. ¿Qué piensas al respecto?

