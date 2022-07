Anabel Pantoja y el favoritismo de Telecinco

Anabel Pantoja se daba ayer de bruces con la realidad confirmando el favoritismo de Telecinco.

Tras desayunar a su estilo, la concursante pudo hablar con Belén Esteban, escuchar audios de la madre de Yulen y todo lo que le dio la gana como es habitual.

Se enteró del accidente de La Esteban y arremetió contra Pipi Estrada diciendo que ojalá «el teatro que tengo con Yulen me dure toda la vida y me vaya mejor que a él».

Al escuchar a Arelys no tuvo demasiado claro si «le gusto o no, pero seguro que nos vamos de compras». Yulen, entre la espada y la pared, reconocía que «Es la mejor niña que me he podido cruzar, es un regalo que me ha dado la vida.»Quiero seguir viviendo todo lo que he vivido en esa burbuja de concurso. Ojalá todo esa mejor de lo que ya hemos vivido».

De su marido comentaba que «me avergüenzo de varias cosas, hay cosas innecesarias en mi concurso. Me despedí en el aeropuerto con la esperanza de que todo podía volver a la normalidad. Los dos nos dijimos: ojalá».

Para rematar la faena, un especial sobre su tía en el que pudo saber que se ha librado de la cárcel y que habló en el orgullo LGTBI. En definitiva, aquello fue una especie de Deluxe con una señora que va a comenzar a facturar en cuanto regrese a España. Ya veremos cómo termina todo.

Curiosidades Televisión #anabel pantoja