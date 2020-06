Anabel Pantoja y su pezón protagonistas de La última cena

La última cena sigue siendo un bodrio en el que dos personas masacran cualquier tipo de receta. Ayer, el pezón de Anabel Pantoja salvó los muebles.

La última cena sigue siendo un bodrio en el que dos personas masacran cualquier tipo de receta. Ayer, el pezón de Anabel Pantoja salvó los muebles. La sevillana lucía un vestido espectacular y en un momento de la cena le jugó una mala pasada dejando al aire su pezón derecho.

Las imágenes se grabaron y se emitieron después de la publicidad. Como es lógico, la joven estaba bastante avergonzada (ignoramos por qué ya que ha sido fotografiada en topless varias veces) por la situación.

«Me parece muy divertido y muy gracioso, pero mis compañeros llevan cinco horas cocinando, para ver este pezón. Me ha jugado una mala pasada y no hay que estar viendo esto.Me tenía que haber puesto un imperdible aquí». María Patiño indicaba que no le gustan los pezones grandes, por si a alguien le interesaba esta opinión sobre el futuro del ser humano, y Anabel respondía «no los tengo como el Teide».

Sí aclaró la joven que no tenía intención alguna de lucir su anatomía de semejante manera. Los compañeros siguieron molestando a Anabel e intentando cumplir con el guión para despistar a la audiencia ante lo que verdaderamente estaba sucediendo: la preparación de tres recetas con un resultado infame y cuatro horas de televisión perdidas.

En fin, Anabel fue, una vez más, la protagonista del programa, junto a Antonio Montero vestido de criada, y eso a pesar de que otros se siguen considerando los inventores de la televisión y de la bombilla. Una pena que Vázquez, que cada vez se parece más a los humoristas del Teatro Chino de la inmensa y añorada Manolita Chen, apueste por ridiculizar a todo el mundo y que no ejerza la autocrítica. Ahí quedó. Esperamos tus comentarios al respecto.

Curiosidades Televisión #anabel pantoja