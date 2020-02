Andrea habla en ‘MyHyV’ sobre su infidelidad a Óscar: «Me la había jugado, sentí que estaba sola»

Andrea, Ismael y Óscar han acudido a ‘Mujeres y hombres y viceversa’ para aclarar todo lo que sucedió en el último debate de ‘La isla de las tentaciones’. El pasado 18 de febrero se pudo saber que la historia de amor entre Ismael y Andrea, lejos de acabar en la isla tuvo algunos capítulos más, algo que ni la propia pareja actual de Andrea, Óscar sabía.

Todo esto dejó muy desconcertada a la audiencia, ya que hasta que no lo admitieron ese día, todos pensaban que la expareja había terminado su relación en el reality. Es por esto por lo que Andrea e Ismael quisieron aclarar como se encontraban en estos momentos: «No tenemos ningún tipo de relación, lo nuestro quedó en la isla», aseguró Ismael.

Ismael y Andrea en ‘Myhyv’| Foto: Cuatro.es

Por su parte, Andrea dijo que aún le tenía «mucho cariño» a su ex y que no quería «acabar mal» con él, por lo que después del debate le envió algunos mensajes que su ex decidió ignorar: «Mensajes en los que me llamaba mentiroso, atacándome a mí y a mi familia», aseguró el exconcursante, a lo que Andrea negaba que esto fuera cierto: «Yo solo quería saber si él estaba bien», afirmó.

En este punto, Andrea no pudo evitar echarse a llorar por la actitud tan fría de Ismael: «Es que le veo y me siento súper mal porque le tengo mucho cariño. No me gusta verlo mal, me siento mal por las formas en las que he hecho todo», aseguraba la exconcursante sin poder parar de llorar. «Yo te entiendo, pero sentirte mal 7 meses después no me dice nada«, le contestó Ismael.

Lo que pasó después de ‘La isla de las tentaciones’

Nagore Robles quiso preguntar a la expareja qué fue lo que pasó cuando finalizó el reality y que aclarasen de una vez si volvieron a mantener encuentros íntimos como aseguraba Ismael: «Después de la hoguera Andrea viene a buscarme, tenemos una conversación y tenemos un acercamiento. Ese día dormimos juntos y luego llegar a Madrid ella sigue teniendo contacto con Óscar, por lo que le digo que no la puedo ver como una amiga y nos vamos cada uno por su lado», aseguró Ismael.

Andrea, que por fin reconoció que esto era cierto, quiso justificar su comportamiento alegando que se sentía sola porque Óscar la dejó completamente tirada: «Yo salí de la hoguera con Óscar pero él desapareció, se fue a dormir con su amigo sabiendo que yo dejé a mi pareja por él. No tenía contacto con él y lo primero que pensé es que me la había jugado, sentía que estaba sola y que no tenía por qué guardarle respeto«, aseguró la exconcursante.

Óscar, Ismael y Andrea en ‘Myhyv’| Foto: Cuatro.es

Justo en ese momento apareció Óscar en plató bastante frío y mosqueado con Andrea: «No vengo a pelearme con Andrea pero creo que es incoherente con lo que dice y hace. Cuando nos fuimos a mí me quitaron el teléfono, yo no le podía escribir», aseguró el extentador que además explicó que Andrea le había contado una versión totalmente diferente de lo que pasó esa noche que se quedó con su ex.

«No Óscar, o no lo has querido entender o no lo sé. Yo te expliqué que fui yo la que quiso hablar con Ismael. Te dije que habíamos dormido juntos y tengo los mensajes. Hasta te dije que me había ido en el avión con él», aseguró Andrea. «Tu me dijiste que te habías ido en el avión con él porque te obligaron y que dormiste con él porque te daba pena en ningún momento me dijiste ni que dormisteis en la misma cama ni que os acostasteis«, aseguró Óscar.