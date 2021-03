Andrea Janeiro ya no se calla y va a por Jesulín de Ubrique: «¡No conoce a su hija!»

Jesulín de Ubrique abre la caja de los truenos

> Después de varios años de silencio mediático, el torero ha vuelto a estar en boca de todos a raíz de su participación en Dos parejas y un destino, un programa que se emite en Televisión Española. Durante su intervención, el diestro sorprendió a todo el mundo tras compartir los aspectos más desconocidos de su vida privada, como la forma en la que conoció a María José Campanario. “La conocí en un restaurante. Ella llegó con una amiga y la invité a que fueran al campo. En un momento le dije: ‘De esta cara no te vas a olvidar nunca’. Veía algo en ella que no había visto y llevamos 20 años ya”, explicó Jesulín de Ubrique. Además, se pronunció sobre su faceta más hogareña y familiar.

“Mi día a día es muy sencillo. Me levanto y me tomo mi café, eso no puede faltar. Paseo a mis perros y, a continuación, se prepara mi hijo, lo llevo al cole y, después, me voy al campo. Echo de comer al ganado, limpio las naves y, por último, recojo a mi niño de cole. Por las tardes no les ayudo a estudiar…Soy más de llevarles a clases particulares”, comenzó señalando Jesulín de Ubrique a Isabel Gemio, una de las invitadas de Dos parejas y un destino. “Yo soy una persona muy hogareña, de estar con su mujer en casa y con sus hijos y si hay que salir y pelear pues se va donde se tenga que ir. Con los años he aprendido a ser una persona más abierta”, añadió después.

Fue entonces cuando se pronunció directamente a Andrea Janeiro, despertando así la furia de Belén Esteban: “Mis tres hijos ya están criados. El más pequeño tiene ya 14 años. La adolescencia la llevo como la hemos llevado todos. Ahora comprendo más y mejor a mis padres”. A la de Paracuellos no le ha sentado nada bien que incluya a su primogénita en estas declaraciones, puesto que, bajo su punto de vista, no ha ejercido de padre con ella. La colaboradora de Sálvame no ha escatimado en agravios contra el torero y ha rajado lo más grande sobre la relación que mantiene con la joven. ¿Quieres conocer más detalles y enterarte de todo? Sigue leyendo, te lo contamos en la página siguiente.

