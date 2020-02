Andrea (‘La isla de las tentaciones’), pillada en actitud cariñosa con un chico que no es ni Óscar ni Ismael

La relación de Andrea e Ismael en ‘La isla de las Tentaciones’ ha sido una de las más comentadas del programa. La pareja que se formó en ‘First Date’ quiso poner a prueba su relación tras un año y medio, pero lo que no sabían era que esta experiencia iba a suponer el fin de la misma. Andrea fue la primera que cayó en la tentación y acabó dando rienda suelta a su pasión con uno de los tentadores, Óscar.

Ante tal situación, al finalizar el programa, Imael decidió romper su relación con Andrea y abandonar ‘La Isla de las Tentaciones’ solo. Sin embargo, Andrea quiso marcharse del programa con Óscar para iniciar una relación con él: «Con él me siento cien por cien yo y he visto en él que me despierta cosas que a lo mejor contigo no se me despiertan. Me da pena darme cuenta de esta manera. Yo vine aquí pensando que era el hombre de mi vida pero le miro y no siento lo que sentía antes».

Ismael y Andrea se reencontraron con la presencia de Óscar | Foto: Telecinco.es

Seis meses después de la finalización del programa, Andre e Ismael se reencontraron ante la presencia de Óscar, con el que parecía que la joven estaba manteniendo una relación desde que salieron de ‘La isla de las Tentaciones’. Sin embargo, tal y como ha revelado en exclusiva el programa ‘Socialité’, Andrea podría haber sucumbido a una nueva tentación.

Muy cariñosa en una discoteca

Tal y como revelan unas imágenes difundidas por el programa de María Patiño, Andrea pasó la noche en una discoteca de Madrid con un chico que no es ni Óscar ni su ex, Ismael. En las imágenes, captadas por unos testigos, se puede ver como Andrea está en una actitud muy cariñosa con un chico desconocido en un zona alejada de las discoteca donde él la coge por la cintura y hablan muy cerca en uno del otro.

Andrea con un chico en una discoteca de Madrid | Foto: Telecinco.es

Según ha contado uno de los testigos al programa, Andrea y el chico se pasearon por la discoteca de la mano y al terminar la noche se fueron juntos en un taxi. Todo esto llama la atención ya que Andrea publicó recientemente, con motivo del día de San Valentin, una fotografía con Óscar en la que le mandaba un emotivo mensaje que evidenciaba que continuaba su relación con él: «Feliz san Valentín bb, gracias por aparecer en mi vida«.