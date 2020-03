Andrea (‘La isla de las tentaciones’) responde a sus haters: «No he pretendido jugar con nadie»

Andrea fue una de las participantes de ‘La isla de las tentaciones’ que más juego dio en el programa. La joven acudió junto a su pareja Ismael pero la cosa no salió como ellos pensaban. Acudieron al programa para fortalecer su relación pero Andrea se fijó rápidamente en Óscar y no dudó en terminar su relación con su novio para comenzar otra con el ‘tentador’.

Lo cierto es que comenzó la relación con Óscar pero sin dejar a Ismael porque no podía hablar con él. En la hoguera final terminaron su relación de forma definitiva pero después se han ido reprochando multitud de cosas en distintos platós de televisión. Ahora, Andrea tiene su propio canal de MTMAD y ha decidido responder a todos aquellos haters que le ponen comentarios en redes sociales bastante ofensivos.

Andrea leyendo los mensajes de sus haters | MTMAD

«Este vídeo va para todos vosotros que intentáis amargarme en la sombra. Sobre mis dientes hay muchos comentarios pero me hace gracia porque he llevado aparato mucho tiempo, cuando era pequeña, voy regularmente al dentista pero digo yo que, si alguien tiene que decirme si debo volver a llevar aparato o no, será mi ortodoncista. Tengo los dientes grandes y bien bonitos», decía muy tajante.

Además, ha desvelado todos los insultos que recibía por redes y respondía alto y claro: «Puta, guarra, que eres una suelta… Para empezar, me estáis juzgando por una cosa que habéis visto que ha pasado en un reality y es el reflejo de la realidad que vivimos, que pasa cada fin de semana en las discotecas y en cualquier sitio. La mayoría de gente que pone este tipo de comentarios ha puesto los cuernos alguna vez en su vida o los pondrá. No he jugado con nadie ni he pretendido jugar con nadie».

Andrea se pronuncia sobre sus polémicas | MTMAD

No se siente culpable por lo que hizo

Andrea ha continuado explicando cómo se tomó la situación: «He ido a un reality en el que me ha gustado otra persona y en el que no se me ha dado la oportunidad de hablar con mi pareja y dejarle, porque esas no eran las normas». Además, añadía: «Si me hubiese pasado en la calle hubiera sido diferente, se lo hubiera dicho a mi pareja. No fueron las mejores formas pero no había otra opción. Me estáis llamando puta por algo que pasa todos los fines de semana en las discotecas. No es algo tan grave. No he matado a nadie», concluía.