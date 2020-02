Andrea (‘La isla de las tentaciones’) se entera en ‘Viva la Vida’ de que Óscar le ha sido infiel

Andrea Gasca ha acudido a ‘Viva la Vida’ el pasado sábado 15 de febrero para hablar sobre su paso por ‘La isla de las tentaciones‘. Aunque se mostró una chica muy fuerte y que no le importaba lo que los demás pensaban de ella, en el programa estuvo muy sensible, tanto que no pudo parar de llorar durante toda su entrevista.

La exconcursante admitió que su comportamiento con Ismael no había sido el correcto, sin embargo, no se arrepentía de lo que había hecho porque ella decía que no era feliz en la relación: «Me arrepiento de las formas y de haber hecho daño a otra persona. Me siento mal de haberle hecho daño», admitió Andrea.

Andrea en ‘Viva la Vida’| Foto: Telecinco.es

No obstante, la exconcursante dio algunas pinceladas de cómo era su relación con Ismael y los cosas que contó Andrea no se parecen en nada a la persona que se pudo ver en la isla: «Yo lo normalizaba todo, no me dejaba salir, era muy celoso (…) Él no quería ni que yo fuese a la cena de empresa con mis compañeras, me machacaba mucho por salir de fiesta con mi mejor amiga. Yo salía de fiesta por mi cumpleaños, llegaba una hora tarde y se enfadaba», explicó la exconcursante.

La exconcursante explicó que cuando ella conoció a Óscar y vio como la trataba, la respetaba y la quería, se dio cuenta que su relación con Ismael no iba a ningún lado: «Óscar era una persona que me quería, que no me juzgaba. Con él no tenía que medir mis palabras. Con Ismael tenía que reprimirme mucho, yo decía media palabra y él se enfadaba», aseguró. Precisamente cuando Andrea habló de Oscar, Diego Arrabal soltó la bomba que tanto tiempo llevaba diciendo que tenía: «Óscar actualmente te es infiel con una chica en Málaga», aseguró el colaborador a lo que la exconcursante se echó a llorar reconociendo que no le extraña esta noticia: «No me fío de él».

Su cara a cara con Andrea

Pero no solo tuvo que enfrentarse a todo esto, Andrea también tuvo un cara a cara con «la otra Andrea», la tentación de Ismael dentro de ‘La isla de las tentaciones’. La exconcursante se llevó todo el reality atacando el físico de la tentadora, diciendo que ella era mucho mejor que el nuevo amor de Ismael. No obstante, en cuanto llegó la tentadora, Andrea quiso disculparse con ella: «Yo quiero pedirte perdón porque no debería haberte dicho nada (…) Me da vergüenza este tipo de comentarios. Yo hablo y luego pienso, es una actitud de niña. Te pido perdón no te lo debería haber dicho», admitió la ex de Ismael.

Las dos Andreas en ‘Viva la Vida’| Foto: Telecinco.es

Aunque la tentadora perdonó a Andrea, le pidió explicaciones sobre lo que contó sobre su relación con Ismael. La exconcursante había dicho minutos antes que Ismael se quedó a dormir en su hotel porque no quería ir a la casa de la tentadora para no tener que acostarse con ella: «Lo que me dijo es que se quería quedar conmigo. Me contó que tú le estabas invitando a tu casa y que le obligarías a acostarse contigo«, explicó la exconcursante ante la sorpresa de la tentadora: «Yo alucino. Nosotros hemos estado hablando continuamente. En junio se quedó conmigo 3 días y encantado», aseguró. Ahora parece que es el turno de que Ismael vuelva a explicar qué ha ocurrido y Emma García lo ha invitado a hacerlo el domingo en ese mismo programa.