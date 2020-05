Andrea (‘La isla de las tentaciones’) vuelve a hablar sobre su relación con Ismael: un amor de idas y venidas

Andrea, la que fuera participante de ‘La isla de las tentaciones’, ha querido retomar un tema del pasado: su relación con Ismael. La joven ha decidido contar en su canal de MTMAD cómo fue su historia de amor con Ismael, una relación de constantes idas y venidas que, por lo que ha contado, no terminó de ir bien en ningún momento. Andrea ha decidido hablar ahora para aclarar algunos puntos: «Fueron unos meses de mi vida en los que lo pasé bastante mal y quería aclarar cómo empezó mi relación con Ismael».

«Hay mucha gente que piensa que tuvimos la primera cita de ‘First dates’ y a partir de ahí empezamos nuestra relación pero hay muchas incógnitas en este tema», comenta. «Hablábamos de vernos después de la cita pero iba quedando como en el aire por su parte. Él me decía que no tenía dinero y yo le dije que se pagara el tren y yo pagaba el hotel, no pasaba nada. Se vino a Barcelona, pasamos dos noches en un hotel de la playa. Después él se fue, seguimos hablando cada día pero él no me decía de vernos», relata Andrea.

Andrea hablando de Ismael | MTMAD

«Fui a darle una sorpresa a Cartagena porque dijo que estaba un poco agobiado. Esta sorpresa no le acabó de gustar o le agobió un poco. Cuando llegué, él había quedado con sus amigos. No cambió sus planes y me llevó con los amigos que no era lo que yo esperaba, la verdad«, cuenta. Además, puntualiza: «Le daba mucho miedo decirle a sus padres que estaba conmigo. A partir de aquí la cosa empezó a ir bastante mal». Andrea ha contado que tuvieron una discusión un tanto extraña pero que terminaron solucionándolo.

Verse, el gran problema

Andrea ha continuado relatando todos los problemas que han tenido: «Le insistí mucho para que él viniera porque mis padres no estaban. Siempre la excusa del dinero. Al final vino pero no sé si lo hizo por compromiso. Mi amiga consiguió el billete y se lo tuve que pagar yo. Perdimos el contacto totalmente durante todo el verano. Las veces que hablábamos era porque yo le hablaba, ni una vez se dignó a ser él. Tuve que ser yo otra vez la que le preguntara si había visto la cita que se emitía ese verano».

Andrea habla de su relación | MTMAD

La participante de ‘LIDLT’ también ha contado que cuando participó en ‘MyHyV’ ella quería que Ismael le dijera que no fuera pero no pasó. Sin embargo, una vez estuvo en el programa empezó a mostrar interés y se puso muy celoso, lo que provocó que ella dejara el programa porque tenía sentimientos por él. «Luego tuvimos nuestra segunda cita que fue muy bonita. Todo muy bonito y muy falso. ¿Ahora qué? ¿Somos novios? Me dijo que íbamos a seguir a como hasta ahora. Fui a Madrid y le notaba muy raro. Le cogí el móvil y vi unas conversaciones en Instagram con un montón de chicas. Estuvo hablando con una chica durante un mes. Me vio super mal, llorando. Le conté lo que había visto. Él se puso a llorar, se quedó callado». Todo esto sucedió en un periodo de varios meses pero en el que todavía no eran pareja como tal, por lo que una relación de lo más extraña.