Andrea y Óscar se reencuentran en ‘La isla de las tentaciones’: «A mí me sigue gustando y yo a él también»

Esta segunda edición de ‘La isla de las tentaciones‘ venía con una sorpresa totalmente inesperada: Andrea Gasca, quien el la anterior edición participó con su novio Ismael; y Óscar, el que fue su tentación y con el que salió de la mano del reatly, volvían este año ambos en calidad de tentaciones tras terminar su romance de un año. Y a pesar de que ambos se presentaron abiertos al amor y con ganas de pasárselo bien, parece que los fantasmas del pasado -no tan pasado- les siguen acechando.

Antes de entrar a vivir en las villas, las dos tentaciones pudieron reencontrarse en la isla. Y el encuentro no fue tan bien como se esperaba. Al menos no tan bien como se lo esperaba Andrea. «Aposté mucho por una persona que no fue tal y como yo esperaba. Me llegaban muchas cosas y cuando lo dice tanta gente y te enseñan cosas al final te lo crees», le reconocía a Sandra Barneda sin poder contener las lágrimas: «Dejé a mi pareja por él para que después él no tenga el mismo interés que tenía yo«.

Andrea, rota al recordar su relación con Óscar | Foto: Telecinco.es

Pero la relación entre ellos no es algo que forme parte de un pasado tan pasado: «He estado hablando con él hasta hace nada, hablábamos todos los días», confiesa la tentación a la presentadora: «Lo dejamos hace un mes, pero yo quiero pasar página, por eso eso he venido». Andrea asegura estar abierta al amor y haber ya pasado página de su romance con Óscar: «Pasó lo que pasó y no me arrepiento«.

Tras esta íntima charla con Barneda, Óscar se unió a ellas y las cosas se complicaron todavía más y las malas palabras entre ellos se produjeron desde el saludo: «Lo menos es levantarse y saludar con educación. Yo le tengo cariño por lo que hemos vivido», confesaba Óscar a su llegada. Este asegura que no le resulta agradable estar en esa tesitura con la que fue su novia, pero tiene claro cuál fue la causa: «Fueron muchas mentiras. Yo sí me enamoré pero ella parece que no«. Algo con lo que no está muy de acuerdo la nueva tentación, que asegura que su ruptura se produjo por unos motivos muy diferentes: «Él ha quedado con muchísimas tías«, pero para su exs los problemas empezaron mucho antes, concretamente nada más salir de ‘La isla de las tentaciones’: «Te fuiste conmigo de la mano y 24 horas después te fuiste con tu exnovio«.

Óscar acusa a Andrea de haber sido la causante de su ruptura | Foto: Telecinco.es

Ya en los totales, Andrea Gasca no dudó en reconocer cuál son sus verdaderos sentimientos hacia el que fue su tentación, un tanto diferentes de los que le confesó a Sandra Barneda: «A mí me sigue gustando, y yo no miento«, pero tiene claro que no solo es cosa suya: «Y yo a él también, pero él es un mentiroso«. Para la joven su prueba no solo es conseguir encontrar el amor, sino también conseguir olvidar a su ex y todo lo que pueda estar haciendo a escasos metros de ella. «Sí me dolería que Óscar conectase con otra chica al nivel que conectó conmigo, pero estoy segura de que no va a pasar».