Anita Matamoros, operada de urgencia por un problema con las prótesis

Un inesperado problema de salud ha vuelto a poner en jaque a la familia Matamoros. Esta vez ha sido Anita Matamoros, hija de Kiko Matamoros y Makoke, que tuvo que ser operada de urgencia al día siguiente de su cumpleaños por un problema tras haberse operado el pecho el pasado mes de junio de 2020. A pesar de haber ocurrido hace días, no se sabía nada al respecto hasta que ella misma lo ha contado a través de su perfil de Instagarm.

«Me operé por segunda vez el pecho el 1 de junio y estaba súper contenta. Consistía en una colocación con prótesis, era la segunda que me hacía«, comenzaba explicando: «Estaba curando súper bien y hasta que me fui de viaje y se me empezaron a abrir las heridas alrededor de la aureola. Como si se infectasen. Estuve echándome una crema y había mejorado bastante».

Pero las cosas empezaron a empeorar precisamente el día de su cumpleaños: «Me desperté con un moratón y a la hora de comer se me hizo un agujero empezó a soltar líquido«, una situación verdaderamente alarmante que le obligó a ir rápidamente a ser atendida por Urgencias: «Se me infectó la prótesis y me dijeron que me tenían que operar de urgencia. Me tenían que quitar una y la otra no. Y yo: ‘Quieto parados porque yo me voy de vacaciones el domingo'».

A pesar de su primera negativa a volver a pasar por quirófano, finalmente lo mejor era hacerlo y así fue: «Finalmente me hicieron un cultivo y había una bacteria. Mi cuerpo había rechazado los puntos de sutura que me puso el cirujano», explicaba. «Al día siguiente de mi cumpleaños me metieron a quirófano, estuve en reanimación y cuando me desperté de la anestesia me fui a mi casa. Esa misma noche ya estaba bailando, no tuve ningún problema postoperatorio».

Tal y como ella explica, finalmente el cirujano tomó la decisión durante la operación de retirar ambas prótesis y poner solución cuanto antes a todo lo que en un futuro pudiese ser problemática y evitar tener que operar tiempo después, tal y como le habían sugerido inicialmente: «Es lo que hay. La mala suerte me persigue«, decía quitándole hierro a la situación. Este pequeño imprevisto ha hecho también que la propia Anita Matamoros tomase una importante decisión de cara al futuro: no va a volver a colocarse los implantes. «Sinceramente no sé si me apetece volver a ponerme las prótesis porque ahora están ideales«.

Un mensaje (indirecto) sobre los problemas con su padre

Esta noticia llega en medio de otro gran problema familiar. La hija de Makoke llevaba días en boca de todos después de que su padre -también en el hospital tras haber sido operado y sufrir otros problemas de salud inesperados- contase que no tenía relación con su hija. Según se pudo saber, todo habría sido por unos problemas con la novia de este, Marta López. Y aunque la joven todavía no se había pronunciado al respecto, en este vídeo también ha querido mandar un mensaje a sus seguidores y que tendría mucho que ver con todo esto. «Últimamente tengo mucho más hate, pero no es algo que me importe. Perdéis el tiempo, sé muy bien lo que hago con mi vida y qué es lo que tengo que hacer. Nadie tiene que decirme qué tengo que hacer salvo la gente que me quiere«, decía.