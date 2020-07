Anna Ferrer agradece el apoyo recibido tras la muerte del marido de su madre Paz Padilla

Una semana después del fallecimiento de Antonio Juan Vidal, Paz Padilla ha sacado fuerza para agradecer todas las muestras de cariño que está recibiendo tras las muerte de su marido a causa de un tumor cerebral. Y lo ha hecho con un precioso mensaje en el que hablaba de lo querida que se sentía, pero también en el que hablaba del profundo amor que sentirá siempre hacia él. También su hija ha vuelto a las redes sociales.

Anna Ferrer Padilla, que está siendo el gran apoyo de su madre, acudiendo junto a ella a despedir desde la playa a Vidal con un precioso homenaje, ha publicado un vídeo a través de sus stories en el que ha dado las gracias por todos los mensajes que ha recibido desde que se conoció la noticia.

Paz Padilla y su hija Anna Ferrer se funden en un abrazo en el entierro de Juan Vidal

«Me paso por aquí porque tengo que agradecer enormemente todos los mensajes, ha sido una locura. Lo que más me ha sorprendido es la de mensajes dándome las gracias a mí y a mi madre por lo que hemos compartido, que os está sirviendo», ha comentado antes de confesar el durísimo año que están viviendo puesto que su abuela Lola falleció a mediados de febrero y ahora han sufrido otro gran varapalo.

Así lo largo del vídeo, Anna Ferrer asegura que cuando se sienta preparada compartirá con sus seguidores algunas cosas que les ha ayudado a llevar mucho mejor la durísima situación por la que han pasado y están pasando: «Ha sido un año muy duro, pero sobre todo estos últimos meses«.

Anna Ferrer agradeciendo el apoyo recibido / Instagram

Asimismo también ha preguntado a sus seguidores si ahora que han conocido la noticia les encajan algunas cosas como el hecho de que pasara mucho más tiempo en casa o que se hubiera mudado allí su chico Iván: «Por qué Iván vivía con nosotras, por qué yo pasaba más tiempo en casa y apenas he salido, por qué no nos hemos ido de vacaciones,…, cosas que a lo mejor ahora encajan un poco más».

Un vídeo que quiere acabar con una reflexión. «Me produce curiosidad saber si habéis notado algo raro y me sirve también para que veáis como son las redes sociales, que al final solo enseñamos lo que queremos y que veis lo que yo quiero y no íbais a pensar que estaba pasando por algo así. Y para que entendamos que nunca hay que juzgar porque no sabes por lo que está pasando persona. Y esto es así, hay que ser siempre muy respetuoso».