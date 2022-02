Antonio Banderas, a corazón abierto en su reaparición televisiva

Antonio Banderas se ha convertido en el primer invitado a la tertulia de María Casado en el programa Las tres puertas de RTVE. En un ambiente relajado y con el piano de fondo el actor se ha abierto en canal mostrando su lado más humano y sensible, aunque esos dos rasgos son dos de los que le han catapultado hacia el éxito más absoluto no solo dentro de la industria del cine, sino en el terreno personal también.

Al inicio de a conversación, Banderas se ha mostrado empático con la sociedad, ya que, apuesta por la diversidad de opiniones, pues sabe que su rol como actor a veces puede generar ruido tanto para bien como para mal. “Hay que aceptar que hay gente pues bueno, que no está de acuerdo contigo y eso está muy bien. Lo que me da mucho miedo es tener que enfrentarme a la vida tanto en lo personal como en lo profesional a la mentira. Que alguien diga un bulo sobre mí y no me pueda defender”, explicaba. “¿De qué no te has podido defender? A ti te quiere mucho la gente”, preguntaba Casado. “No, pero hay que tener mucho cuidado, eso me da un miedo tremendo y si es una injusticia, pues hay gente que te puede hundir y ¿cómo se defiende uno de eso?”, reflexionaba el actor. “Han dicho cosas de mí y me han definido como algo que no soy y en algún momento me ha producido cierta gracia y me lo he tomado con sentido del humor. Luego la vida pone las cosas en su sitio”, añadía.

En relación con la prensa, Antonio Banderas también explicaba que había paparazzis le lanzaban botellas dentro de la casa que tenía en Marbella con el objetivo de que se cortaran y salieran del domicilio. El intérprete dejaba claro que su relación con los medios de comunicación siempre ha sido excelente y que eso fue un hecho puntual. “Yo a la prensa la respeto mucho”, decía en conversación con María Casado, presentadora con la que coincidió el pasado año en la entrega de los premios Goya 2020.

Sobre su trayectoria y exitosa carrera profesional, Antonio Banderas, se siente afortunado. ¿Cómo sería tu vida sin Pedro Almodóvar?”, pregunta María. “Pues no sería lo mismo, claro que no. Yo le debo mucho. No solamente a nivel profesional, le debo a nivel humano”, afirmaba.

En la conversación también ha habido cabida para hablar de su entorno más personal. Yo no recuerdo lo que es estar soltero. He tenido parejas. Todas me han aportado cosas. Con todas he tenido momentos de mucha felicidad. Así ha sido”, decía con una sonrisa. Incluso se atreve a mencionar uno de los duros episodios de su vida: su su divorcio de Melanie Griffith. “Yo estaba metido en un bucle que se inicia con el divorcio, yo e refugié en el trabajo de manera exagerada, me hice 7 películas en un año, no quería salir del trabajo, ahí me refugiaba. Hubo un momento en que vivía montado en un caballo que se llama adrenalina. Y cuando paré es cuando llegó el bofetón”, añade refiriéndose al infarto que tuvo en 2017 y que le hizo replantearse el ritmo que estaba llevando por aquel entonces.

Asimismo, Antonio Banderas recuerda la “soledad” que sentía cuando no paraba de trabajar mientras se encontraba en América. “Claro que lo he sido. Yo allí formé a mi familia. Y a pesar de estar divorciado de Melanie, todavía la sigo manteniendo. Yo reconozco en Stella, en Melanie, en mi hija Dakota, mi hijo Alexander, Jesi, mi familia americana”, contaba. El malageño afirma que con todos ellos “mantenemos un contacto periódico y regular” y que “a veces siento añoranza” de aquella vida.

Banderas lamentaba que pese a lo positivo de su carrera, también se ha perdido “muchos momentos de la vida de mi hija por haber estado enganchado a mi profesión”. “Mi profesión, la gente la ve desde fuera probablemente de una manera distinta como realmente es. Es dura, requiere de mucho tiempo y de mucha soledad. Yo me he tirado muchas horas, días, meses, en habitaciones de hotel, muy bonitas pero impersonales”, sentenciaba.