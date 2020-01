Antonio Banderas, Goya 2020 a Mejor Actor: «Hoy hace 3 años que sufrí un ataque al corazón. Estoy y me siento vivo»

Uno de los galardones más importantes de los Goya, sin desmerecer a las demás categorías, es el que reconoce al Mejor Actor. Antonio Banderas lo tenía difícil para obtener su primer Goya ante los rivales que tenía enfrente, Antonio de la Torre,

Karra Elejalde y Luis Tosar. Sin embargo, se impuso ante ellos. Al oír su nombre, besó a Nicole Kimpel y abrazó a Pedro Almódovar antes de subir a por su primer Goya en reconocimiento a una interpretación concreta, ya que había sido distinguido con el Goya de Honor en 2015.

Antonio Banderas recoge su premio | Foto: RTVE.es

Antonio Banderas tenía un discurso preparado que se llamaba «discurso improbable», pero se negó a leerlo y prefirió improvisar. «Si mi cardiólogo está viendo esto tiene que estar flipando, tengo el corazón en la boca», comenzó. «Pedro, hace 40 años que nos conocemos. Hemos pasado por la movida, hemos hecho 8 películas. Nunca te has traicionado, por nada. He aprendido tanto de ti, no solamente del mundo del arte y del mundo del cine, sino de la vida».

«Tenía que encontrarme contigo para llegar hasta aquí. Estuve nominado en los primeros Goyas por ‘Matador’. Los mejores trabajos los he hecho contigo, me has entendido mejor que nadie. Espero que los círculos no se hayan cerrado y tengamos la oportunidad de trabajar juntos en el futuro», ha proseguido.

Antonio Banderas con su Goya 2020

«He tenido compañeros maravillosos. Julieta, has sido mi madre en tres ocasiones, las tres con Pedro Almodóvar, es mi madre almodovariana. Con Asier, con esa escena que no olvidaré jamás. Nora Navas, Pedro Casablanc. Todos con los que he trabajado. Ha sido muy único a todo lo que había hecho, ha comentado.

3 años desde su ataque al corazón

«Estoy contento, soy feliz. Hoy, 25 de enero se cumplen 3 años desde que sufrí un ataque al corazón y me habéis dado este regalo para celebrar ese cumpleaños. No solamente estoy vivo, sino que me siento vivo», ha finalizado muy emocionado Antonio Banderas.