Antonio Canales a Carlota Corredera: «vendes humo»

La redicha e insoportable Carlota Corredera quizá tenga que seguir defendiendo su programa, pero ayer Canales le dio un baño de realidad. Ni el corporativismo, ni la pose, ni la risa falsa, ni burlarse de la gente tuvo su eficacia a la hora de afrontar el despido de un compañero.

Ayer se decidía despedir en directo a Canales a eso de las cinco y media con el objetivo de superar a Tierra amarga. Corredera se puso seria para confirmar una noticia que, sin duda, era de su agrado al no ser Canales uno de los que apuestan por alabarla.

El artista indicaba que «pues sí, ya era muy evidente (…) Donde no me quieren es porque no me merecen. Tengo valores y he intentado hacerlo lo mejor posible, pero no tengo ninguna pena».

«He intentado hacer algo cultural, pero en Mediaset es imposible» añadía. También comentaba la lucha entre La Fábrica de la Tele y la productora de Ana Rosa. No duda en indicar que hasta dos series de Antena 3 les superaban en audiencia por lo que sería bueno cambiar en algo.

«Me hubiera gustado irme habiéndome sentido una mijita más héroe. Pero juzgarme así… las estadísticas que manejáis en La Fábrica de la Tele dejan mucho que desear. Yo hablo muchas veces diciendo muy poco. Y gano más por lo que callo que por lo que digo. Y a veces prefiero escuchar y callar» indicaba.

«No se puede ser aburrido, reinventarse, no se puede agotar a la audiencia, los señores que hacen los guiones tienen que empezar a cambiar… Si la gente hace zapping es porque algo se está haciendo mal. No seré yo el responsable de esto. Se va a ir Sálvame a pique. Este huevo está muy bien, pero hay que reinventarse y darle un poquito de salvia al programa. No estoy diciendo nada que sea mentira».

Sentenciaba con «No estoy criticando, estoy dando una opinión que es razonable y es justa. Para que lo sepa la audiencia, es el peor verano de share de la historia de ‘Sálvame’. Lo que tenéis que hacer es reinventarse, buscar cosas nuevas para atraer a la audiencia, dejar de joder con la pelota, dejar de mirarse el ombligo. Como decía Héctor Lavoe: No se puede vivir de las noticias de ayer. Una noticia cuesta mucho dinero, pero cuando se agota se acabó esa noticia. Y vosotros os empeñáis en seguir con ella, con lo cual agotáis a la audiencia. Es una forma de parecer. Ahora haced lo que os dé la gana».

Corredera decía que ellos seguían siendo líderes a lo que Canales comentaba «vendes humo». Según Hernández, en Sálvame habían hecho historia al confirmar que hay «libertad de expresión». Se le olvidó comentar que lo histórico fue otro bajonazo en la audiencia.

Este tipo de alegatos es la despedida antes del estertor final. La desaparición temporal del Deluxe es el primer paso. Ya veremos qué sucede. Esperamos tus comentarios al respecto.

