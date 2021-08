Antonio Canales se venga de Frigenti por reírse de sus pies: «¡Ignorante!»

Antonio Canales declara la guerra a Miguel Frigenti en vivo y en directo

> Era una nueva tarde en Sálvame que como no podía ser de otra manera, marcharía movidita. Las cámaras enfocaban los pies de Canales. El bailaor explicaba por qué tenía las uñas tan deterioradas, era por su profesión, así lo requerían sus botas. Miguel Frigenti que lleva su móvil allá donde va inmortalizaba el momento.

Muy cabreado, el Antonio pensó que se estaba riendo de él. “De mí no se ríe nadie porque no me sale de los coj…. No me has visto bailar pero mis pies son Medalla de Oro al mérito de las Bellas Artes. No sé cómo serán los tuyos. Conmigo no te pases, niñato”, alegaba mientras el tertuliano se quedaba pálido. Ahora, vuelve a la carga, esta vez por Instagram.

