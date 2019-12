Antonio David explica su versión sobre la grabación de la llamada de Gianmarco y Adara

La historia de Adara y Gianmarco va de mal en peor pero si hay un hecho que va a suponer un antes y un después va a ser el tema de la grabación de la llamada que la ganadora de ‘GH VIP 7’ le hizo al italiano y que supuestamente este grabó con ayuda de Antonio David Flores en la habitación del hotel. Primero dio la versión Gianmarco, asegurando que él no había grabado nada y sintiéndose traicionado por Antonio David, pero ahora el colaborador ha dado su versión.

«La primera llamada se realiza cuando estamos cenando en el restaurante del hotel. Él me lo dice y a través del whatsapp manda un mensaje a su hermano y le comenta que le está llamando Adara. Su hermano le da las instrucciones pertinentes en italiano y yo no entendí nada. La siguiente fue en la habitación. Él no iba a llamar a Adara. En el restaurante puede ser que ella le llamara 3 o 4 veces«, explicaba que forma clara Antonio David.

Antonio David explica su versión de los hechos | Foto: telecinco.es

Además, ha asegurado que las decisiones de Gianmarco siempre pasan por la supervisión de su hermano Luca: «Quien toma las decisiones por Gianmarco es Luca y está asesorado por él. Él no da un paso sin que su hermano lo sepa». La historia de la llamada continúa: «Recibe la llamada de Adara a través de whatsapp y no lo coge. Entonces me pregunta a mí ‘quiero grabar la llamada, ¿cómo lo hago?’. Yo le digo ¿por qué? ¿para qué? y él me dice ‘quiero grabarla porque no me fío de Adara».

Pidiendo poder mostrarla

Lo cierto es que lo que pedía Antonio David era que autorizaran a mostrar esa llamada que tenía en su móvil y así lo contaba: «Aquí el único que ha traicionado es Gianmarco a Adara, yo no he traicionado a nadie. Esa conversación está grabada por Gianmarco en mi teléfono móvil. Gianmarco miente ayer cuando se sienta aquí y yo le digo que si es tan valiente y siempre dice la verdad, que autorice la grabación de la llamada para que escuchemos lo que hay detrás. Oculta la mentira. Yo insisto de nuevo, estaba en la habitación del hotel con él. Él tiene su teléfono, yo tengo el mío, él en manos libres graba la conversación y eso está aquí. Autoriza la llamada para que quedes en evidencia, que no le dices la verdad ni al médico», concluía.