Antonio David Flores a Jorge Javier Vázquez: «dictador, responderás ante un juez»

Antonio David Flores se ha cansado ya de los comentarios de Jorge Javier Vázquez y ha decidido emprender medidas legales.

Antonio David Flores se ha cansado ya de los comentarios de Jorge Javier Vázquez y ha decidido emprender medidas legales. El presentador que ha hundido la audiencia de Sálvame, y lo que te rondaré morena, lleva ya meses haciéndose el gracioso denominando a Flores como «El ser» o «El penas».

Al tener la gracia en salva sea la parte, especialmente cuando luego exige a compañeros que retiren comentarios contra su persona, pues Antonio David, que sigue sin ser condenado por los presuntos delitos que se le imputan, ha reaccionado en su canal de Youtube ante los comentarios del antedicho y de su banda.

Así, Flores comenta que «dictador tendrás, tendréis, que responder ante un juez. Déjame trabajar en mi canal y déjame que le siga dando de comer a mis hijos, que es lo único que no hace tu amiga». De Vázquez jamás nadie dio una definición tan certera, «es un equilibrista del delito y que actúas como un comunista dictador escondido en alguien que va de socialista progre».

Nunca mejor dicho que «va de», pero luego no tarda en masacrar a Olvido Hormigos o a Alba Carrillo por plantarle cara. Añadía Flores que «Juegas a acosar a las personas, siendo tu preferencia las mujeres. Difamas, desacreditas, desprestigias, abusas de tu poder como presentador. Generas odio en tus intervenciones sobre los personajes de los que hablas».

«Deja de nombrarme en televisión, a mí y a los míos. A ver si continúa ese veto para hablar de mí, que estábamos muy felices y muy tranquilos. No le hagas daño a mi hija, ¿está claro?». «Has conseguido crear posturas radicalizadas en la audiencia, en la sociedad, y con tu discurso de pensamiento único le has dicho al espectador que si no piensan como tú y como los de La Fábrica de la Tele están a favor de la violencia de género y eso a lo que vosotros llamáis violencia vicaria».

Sentencia con «Juegas a acosar a las personas siendo tu preferencia las mujeres. Difamas, desacreditas, abusas del poder como presentador, generas odios, posturas radicalizadas, y con tu discurso de pensamiento único les dices a los espectadores que si no piensan como tú, están a favor de la violencia de género y de la vicaria. Me pareces un presentador bastante completo». Bravo ahí. Ya veremos la respuesta y hasta dónde les llega la baba a los que le bailan el agua al personaje.

Curiosidades Televisión #Antonio-David-Flores #Jorge-Javier-Vázquez